Під час обстрілу Водяного на Донеччині сепаратисти поранили пенсіонера – поліція

Внаслідок обстрілу з боку сепаратистів села Водяне на Донеччині 71-річний чоловік отримав осколкове поранення спини, повідомляє поліція Донеччини на своєму сайті. За даними правоохоронців, інцидент трапився 13 червня близько шостої години вечора.

«Вчора ввечері до поліції звернувся 71-річний місцевий мешканець, який розповів, що в результаті останнього обстрілу його будинок був посічений уламками (дах та стіни). На момент обстрілу чоловік перебував в оселі. Він отримав осколкове поранення спини, але від допомоги спеціалістів відмовився», – мовиться у повідомленні.

За інформацією поліції, інцидент кваліфікували як теракт.

У зоні бойових дій на Донбасі 13 червня зазнали поранень четверо українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії, підтримувані Росією бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосували 122-міліметрову артилерію, 120- та 82-міліметрові міномети.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.