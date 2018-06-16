Суд у Києві обирає запобіжний захід власнику авто, в якому розірвалася граната і постраждали діти

Святошинський районний суд міста Києва в суботу розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу 41-річному чоловіку-власнику автомобіля, через вибух в якому постраждали діти.

«Враховуючи, що підозрюваний житель Святошинського району Києва є учасником АТО, має навички поводження зі зброєю, не передбачив настання тяжких наслідків у вигляді можливого травмування людей, хоча міг і повинен був їх передбачити, слідчий клопоче перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави», – йдеться в повідомленні на сайті суду.

Раніше у поліції повідомили, що затриманому оголосили підозру за двома статтями – незаконне придбання та зберігання бойових припасів та необережне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

14 червня у Києві стався вибух в припаркованому автомобілі марки «Волга», у результаті якого четверо дітей були поранені. Всі віком 10-12 років. Одна дитина зараз в реанімації у стані медикаментозного сну, стан решти – стабільний. За попередніми даними, діти гралися у дворі, знайшли в салоні покинутого авто коробку, коли спробували її відкрити, стався вибух. В поліції кажуть – розірвалася граната.