Франція і Німеччина пропонують формувати бюджет єврозони

Німеччина і Франція пропонують формувати бюджет єврозони з 2021 року, йдеться у декларації, яку канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон підписали 19 червня у німецькому палаці Мезеберг.

«Ми пропонуємо створити бюджет єврозони в межах Європейського союзу для сприяння конкурентоспроможності, конвергенції та стабілізації ситуації в зоні євро, починаючи з 2021 року», – ідеться в декларації.

Згідно з документом, наповнювати цей бюджет пропонують за рахунок національних внесків країн-членів ЄС і перерозподілу податкових надходжень і загальноєвропейських ресурсів.

Ініціатива передбачає, що бюджет може бути джерелом інвестицій та компенсації витрат країн зони євро.

Наразі до єврозони входять 19 країн Європейського союзу, офіційна валюта в яких – євро.