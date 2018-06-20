Російський омбудсмен Москалькова говорила з Ягландом про затриманих в Україні Вишинського і Одновол

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова розповіла Генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду про ситуацію із затриманими в Україні російським журналістом Кириллом Вишинским і кримчанкою Олени Одновол, а також затриманими членами екіпажу Керченського судна «Норд».

Як повідомляється на сайті російського омбудсмена, 20 червня Москалькова звернулася до представника Ради Європи з проханням «надати допомогу в захисті прав Кирила Вишинського та Олени Одновол».

Про реакцію представника Ради Європи ще не повідомляється.

Водночас, відомо, що після розмови з Москальковою Ягланд заявив, що засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова мають помилувати з гуманітарних причин, і готовий подати прохання про це.

Вишинського та Одновол українська влада підозрює в державній зраді, обоє наразі перебувають під арештом.

25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.