Суд не зняв арешт із майна керівника «РИА Новости Украина» Вишинського – прокуратура

Суд у Херсоні відмовився зняти арешт з вилученого під час обшуків майна керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, повідомила у Facebook речниця української прокуратури Криму Тетяна Тихончик.

Ввечері 7 червня стало відомо, що співробітники СБУ вилучили з банківської скриньки, що належить Вишинському, понад 200 тисяч доларів США, предмет, зовні схожий на пістолет «Браунінг 1906», та прямий трудовий договір між фігурантом справи та МІА «Россия Сегодня» на керівництво представництвом на території України.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави. 1 червня апеляційний суд залишив його під вартою.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, але заявляє про відмову від українського, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Вишинський обвинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».