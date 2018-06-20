Україна працюватиме над реформуванням Ради ООН з прав людини – МЗС

Україна має намір працювати над реформуванням Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини, йдеться у коментарі заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці на сайті МЗС.

Дипломат нагадав, що Україна брала безпосередню та активну участь у створенні Ради ООН з прав людини у 2006 році та від початку входила до її складу протягом двох послідовних каденцій у 2006–2008 та 2008-2011 роках. Він додав, що у 2018 році Українська держава знову набула членства у цьому допоміжному органі Генеральної асамблеї ООН.

Кислиця наголосив, що Україна розуміє позицію Сполучених Штатів Америки, які напередодні оголосили про свій вихід з Ради ООН з прав людини.

«На жаль, вимушені констатувати, що сьогодні Рада ООН з прав людини перебуває у складній ситуації, якщо не сказати у кризі»,– наголосив Кислиця.

«Рішення США щодо дострокового припинення членства у Раді не стало несподіванкою. Більше року тому Сполучені Штати на одному із засідань Ради Безпеки ООН заявили про негативні тенденції у роботі ООН на напрямку захисту прав людини», – підкреслив дипломат.

За його словами, Україна неодноразово заявляла, що поділяє думку про важливість врахування компонента прав людини у всіх напрямах роботи організації.

«Ми бачимо безпосередній зв’язок між питаннями прав людини та безпекою у світі в широкому розумінні. Отже, не може не викликати занепокоєння фактичне усунення правозахисної тематики з майданчика ООН у Нью-Йорку – як ідеологічно так і фізично», – зазначив Кислиця.

За його словами, об’єктивно оцінюючи існуючі проблеми та недоліки у роботі Ради, Україна має намір працювати над її реформуванням.

Для України, стверджує Кислиця, Рада залишатиметься ще одним майданчиком для захисту прав українців, які потерпають від злочинних дій Росії внаслідок окупації Криму та її агресії на Сході України.

19 червня США відмовилися від членства в Раді ООН з прав людини, назвавши цей орган «корисливим». Виступаючи в Держдепартаменті, постійний представник ООН Ніккі Хейлі засудила Раду за те, що вона закриває очі на серйозні порушення прав людини владою авторитарних країн, але при цьому перетворила Ізраїль в об’єкт постійної критики.

В ООН наголошують на важливості Ради з прав людини і хотіли б, щоб США залишалися в складі цього органу.

Європейський союз висловив стурбованість рішенням США вийти з Ради ООН з прав людини.

Рада з прав людини створена в 2006 році. За 12 років існування жодна країна-учасниця, яких нині 47, не покидала добровільно цей орган. Відповідно до резолюції ООН, головною метою РПЛ є захист прав і основних свобод людини, а також ефективна координація та інтеграція діяльності, що стосується прав людини, у рамках системи ООН.