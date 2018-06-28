Іран: Тегеран зіткнувся з дефіцитом електроенергії на тлі протестів

У Тегерані, столиці Ірану, сталося вимкнення електроенергії на тлі протестів щодо погіршення економічної ситуації в країні.

Офіційне інформаційне агентство Fars повідомило, що 27 червня у зв'язку з «перенапруженням» енергетичної мережі країни в Тегерані протягом кілька годин не було світла.

Компанія-постачальник «Iran Power Network Management Company» заявила, що споживання досягло максимуму 26 червня, що викликало вимкнення електроенергії.

За даними Міністерства енергетики, споживання електроенергії зросло приблизно на 28% порівняно з минулим роком.

Міністр енергетики Реза Ардаканян в квітні заявляв, що виробництво електроенергії з гідроелектростанцій скоротиться через те, що в Ірані посуха, найсильніша за останні 50 років.

Ардаканян сказав, що перебої з електроживленнями були неминучим, і закликав споживачів використовувати менше електроенергії.

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Дефіцит електроенергії в Тегерані стався водночас з демонстраціями в столиці та інших містах через знецінення національної валюти. За останні шість місяців іранський ріал впав майже наполовину, що викликало зростання цін на повсякденні товари.

Падіння валюти пришвидшилось після того, як президент США Дональд Трамп оголосив минулого місяця, що США виходять з ядерної угоди Ірану з світовими лідерами, а також відновлюють санкції проти Тегерана. Протести в Тегерані тривають три дні поспіль, починаючи з 24 червня. Проте повідомлень про протести 28 червня наразі не було.