На Донбасі бойовики використовують важке озброєння, поранені 2 військових – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що на Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, минулої доби підтримувані Росією бойовики 34 рази обстріляли позиції українських військових, 8 з яких – із важкого озброєння.

За даними штабу, на Луганщині сепаратисти із танку обстріляли українських військових біля Новотошківського, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів – біля Кримського.

На Донеччині ввечері бойовики біля Світлодарська, Новозванівки та Травневого застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та озброєння БМП, додають у прес-центрі.

За повідомленням, під обстріли з гранатометів, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапили позиції українських військових поблизу Мар’їнки, Пісків, Авдіївки, Верхньторецького, Новомихайлівки, Гнутового, Широкина і Водяного.

У свою чергу, бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових у проведенні 29 червня шести обстрілів з танку по Докучаєвську.

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що 28 червня на Донбасі через обстріл із артилерії загинули четверо українських військових.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.