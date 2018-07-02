Путін поспівчував королю Іспанії через футбол

Президент Росії Володимир Путін особисто зателефонував королю Іспанії Філіпу VI ввечері 1 липня. Як повідомляє прес-служба російського лідера, «Путін привітав короля Іспанії», а сам Філіп VI «привітав Володимира Путіна з перемогою російської команди».

Хоча Росія приймає чемпіонат світу з футболу, російського лідера не було на ключовому матчі команди з його країни. Росію на московському стадіоні «Лужники» представляв не Путін, а прем’єр-міністр країни Дмитро Медведєв, Іспанію – король Філіп VI.

В 1/8 фіналу проти іспанців росіяни провели 90 хвилин основного часу гри і 30 хвилин овертайму переважно в захисті, 120 хвилин закінчилися з результатом 1:1. Господарі мундіалю виявилися сильнішими в серії пенальті.

Суперниками збірної Росії у чвертьфіналі стали футболісти Хорватії, які в поєдинку за таким же сценарієм і за такого ж рахунку перемогли в серії пенальті команду Данії. Чвертьфінал Хорватія – Росія відбудеться в Сочі 7 липня.