Від завтра дощі поступово припиняться і стане тепліше – синоптики

Дощі від вівторка припиняться майже на всій території України, окрім півночі, інформує Гідрометцентр на своєму сайті.

За цими даними, денна температура на більшості території варіюватиметься від 22 до 25, а на півдні та сході – 26-28 градусів тепла, нічна ж температура подекуди опускатиметься до +8.

Поступовий відхід циклону з України прогнозує і синоптик Наталія Діденко.

«Завтра також він ще побурчить та позітхає - на Півночі, Заході та у більшості центральних областей місцями невеликий дощ. Південь, схід, Дніпропетровщина та Полтавщина - у переважно сухій погоді. Холод ще затримається, у північних, західних областях, на Вінниччині та Кіровоградщині +17+22 градуси. На півдні, сході плюс Дніпро з районами, Полтавщина та Кропивницький з районами +23+28 градусів. На Півночі завтра ще подме поривчастий колючий вітер», – написала вона у Facebook.

​У Києві 3-го липня, за даними Діденко, місцями передбачається ще невеликий дощ, поривчастий західний вітер, протягом дня +18, +19 градусів, але потім температура підвищиться до 23-24 градусів тепла, а далі – за 25 градусів.

Український гідрометцентр раніше повідомив, що очікує середню місячну температуру в Україні у липні – близько 20-24 градуси тепла.

11 травня завідувач відділу кліматичних досліджень та прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Вазіра Мартазінова повідомила, що цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак з різкими перепадами температури і вологості.