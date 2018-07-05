Поліція Харкова розслідує напад невідомих у протигазах на офіс ЛГБТ-спільноти

Поліція Харкова повідомляє, що веде розслідування нападу невідомих на офіс ЛГБТ-спільноти, що стався 4 липня близько 21:00.

«За попередніми даними, невідомі у протигазах увірвалися до приміщення, кинули димову шашку і розпилили речовину з газових балончиків. Також вони пошкодили майно організації», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, на місці події правоохоронці вилучили корпус гранати і два порожніх газових балончики. Їх направили на експертне дослідження.

У поліції додали, що справу порушили за статтею «хуліганство», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Про постраждалих внаслідок нападу в поліції не повідомляють.

В Amnesty International раніше повідомляли, що протягом останніх кількох місяців відбулося щонайменше 30 нападів із боку членів радикальних угруповань на захисників прав жінок, ЛГБТ-людей, активістів лівих поглядів і їхні заходи, а також на ромські родини.

У 2017 році правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» зафіксував 226 випадків порушення прав представників ЛГБТ в Україні. Правозахисники звертають увагу на те, що часто не вдається домогтися, щоб справу кваліфікували як злочин на ґрунті ненависті.

У міжнародній організації Human Rights Watch заявили, що українська влада повинна засудити агресію радикальних груп і провести ефективні розслідування вчинених ними нападів.