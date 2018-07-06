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07 Липень 2018, Київ 00:19
Новини | Події

Ситник розповів, як вибори в Україні можуть вплинути на НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що процес виборів жодним чином не впливатиме на діяльність бюро, проте припускає, що може бути «деяка істерика». Про це він заявив в інтерв’ю агенції «Укрінформ».

«Адже є два основних способи «захисту» від справ НАБУ: або людина одразу хвора, ковдрою накривається, або ж стверджує про політичні переслідування. Думаю, що перед виборами друга версія «захисту» буде більш актуальна. Але це ми вже проходили. Переконані, не треба банальні крадіжки бюджетних грошей підводити під політичні переслідування», – сказав він.

У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори – у березні і жовтні.

НАБУ створене 16 квітня 2015 року. Бюро є правоохоронним органом, якому підслідні корупційні злочини, вчинені, зокрема, президентом України (повноваження якого припинені), прем’єр-міністром, народними депутатами, генеральним прокурором та державними службовцями категорія «А».

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