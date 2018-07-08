Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Липень 2018, Київ 17:15
Новини | Події

Двоє українців загинули і четверо травмовані під час ДТП в Орловській області Росії – МЗС

Двоє громадян України загинули внаслідок автокатастрофи в Орловській області Росії, інформує департамент консульської служби МЗС.

«За інформацією, отриманою Посольством України в РФ від Управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в місті Орел сталося ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України», – мовиться у повідомленні на Facebook відомства.

За даними МЗС, 4-х постраждалих українців доставили доОрловської обласної клінічної лікарні, ведуться перемовини щодо повернення в Україну тіл загиблих.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG