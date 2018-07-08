Двоє українців загинули і четверо травмовані під час ДТП в Орловській області Росії – МЗС

Двоє громадян України загинули внаслідок автокатастрофи в Орловській області Росії, інформує департамент консульської служби МЗС.

«За інформацією, отриманою Посольством України в РФ від Управління МНС РФ в Орловській області, 8 липня в місті Орел сталося ДТП за участю російського вантажного автомобіля та мікроавтобуса, яким керував громадянин України», – мовиться у повідомленні на Facebook відомства.

За даними МЗС, 4-х постраждалих українців доставили доОрловської обласної клінічної лікарні, ведуться перемовини щодо повернення в Україну тіл загиблих.