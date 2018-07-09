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09 Липень 2018, Київ 20:50
Новини | Події

На Донбасі втрат немає, бойовики здійснили 8 обстрілів – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі вдень 9 липня втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили вісім обстрілів на Світлодарському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сайти угруповань «ДНР» та «ЛНР» наразі недоступні.

Згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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