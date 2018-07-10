Справа Крисіна: у суді зачитали 23 із 60 сторінок обвинувачення, продовжать 16 липня

Дарницький районних суд оголосив перерву у розгляді справи Юрія Крисіна до 16 липня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з зали засідань. Засідання заплановане на 13:00.

10 липня прокурори зачитали 23 із 60 сторінок обвинувального акту. Захист Крисіна клопотав про відвід двох прокурорів, але суддя йому відмовила, після чого обвинувачений намагався припинити відеозв’язок, за допомогою якого брав участь у засіданні, вийшовши з кімнати для трансляцій.

Прокурор Донський у коментарі Радіо Свобода не виключив, що наступного разу підсудного можуть доставити особисто, а не залучати в режимі відеоконференції, щоб не мати перебоїв зі зв'язком та забезпечити його належну поведінку.

13 червня Апеляційний суд Києва скасував умовний термін і засудив до п’яти років позбавлення волі Юрія Крисіна за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія під час Майдану в 2014 році.

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Крисіна до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки за статтею про «хуліганство». Прокуратура просила суд про 6-річне ув’язнення для Крисіна, і після оголошення вироку заявила про намір його оскаржити. Крисін у суді визнав себе винним у хуліганстві. Вирок викликав обурення і протести.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, В’ячеслав Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.