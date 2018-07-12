Очільник «Укрпошти» Смілянський подав у відставку

Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський написав заяву про відставку з 31 серпня. Про це він повідомив українським журналістам у Києві.

Водночас, за його словами, він запропонував уряду умови, на яких може залишитись: схвалення його стратегії розвитку підприємства та можливість формувати команду.

У квітні уряд призначив генеральним директором «Укрпошти» Ігоря Смілянського. Перед цим комітет із призначень керівників при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) запропонував Кабміну призначити Смілянського на цю посаду.

У МЕРТ тоді зазначали, Ігор Смілянський понад 17 років пропрацював у сфері стратегічного, управлінського і фінансового консалтингу. Наразі працює в Нью-Йорку (США) в американському офісі міжнародної аудиторської компанії KPMG, має досвід роботи в Україні та інших країнах світу. Отримав ступінь МВА в Georgetown University і ступінь Juris Doctor в George Washington University Law School.

«Укрпошта», яка є національним оператором поштового зв’язку України, підпорядковується Міністерству інфраструктури і входить до найбільших держпідприємств України. У МЕРТ зазначають, що за 9 місяців 2015 року чистий прибуток зріс у 2,5 рази у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.