Штаб: на Донбасі поранені троє українських військових

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких – із важкого озброєння.

За даними штабу, найбільше обстрілів було на маріупольському напрямку, бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали українські підрозділи біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське, Пищевик.

У прес-центрі додають, що вперше за шість днів сепаратисти використали заборонені Мінськими домовленостями 82-міліметрові міномети і випустили по позиціях українських військових біля Павлополя і Водяного 14 мін.

Минулої доби, за даними штабу, також зафіксовані обстріли біля Троїцького, Новолуганського, Мар’їнки, Березового, Авдіївки та Опитного.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, непідконтрольній українській владі.

Згідно з домовленостями Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.