Twitter-шторм #SaveOlegSentsov: Трампу нагадують про українських в’язнів перед самітом з Путіним

Активісти ініціюють Twitter-шторм #SaveOlegSentsov, щоб нагадати президентові США Дональду Трампу про те, що питання ув’язнених у Росії за політичними мотивами українців має стати головним на його зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.

«Сьогодні, 13 липня останній робочий день перед зустріччю Трампа і Путіна у Гельсінкі. Давайте нагадаємо президенту США, що одним із ключових питань на цих перемовинах має стати звільнення Олега Сенцова та усіх заручників Кремля», – йдеться в повідомленні на сторінці Save Oleg Sentsov у Facebook.

13 липня у Сенцова день народження, йому виповнюється 42 роки. 61 день він голодує у російській колонії «Білий ведмідь» міста Лабитнангі за полярним колом з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, що перебувають у місцях несвободи в Росії й анексованому нею Криму.

Ввечері на майдані Незалежності у Києві відбудеться чергова акція #FreeSentsov, приурочена до дня народження режисера, а також на підтримку інших політв'язнів.

Як повідомляють організатори акції, планується вже традиційна хода та автопробіг до посольств Франції й Німеччини (країн-членів «нормандської четвірки»), звернення до президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Анґели Меркель, інших іноземних лідерів з вимогою натиснути на Путіна в питанні звільнення полонених Кремлем українців.

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За даними правозахисників, усього в Росії і Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.

Крім Сенцова, голодування на знак протесту проти переслідування оголосили ув'язнений в анексованому Росією Криму Володимир Балух, член Кримської контактної групи з прав людини з Ялти Емір-Усеїн Куку, засуджений у Росії українець Станіслав Клих, журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку.