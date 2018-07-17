Росія: дослідника Сандармоху відправили на нову психіатричну експертизу

Голову карельського відділення правозахисного товариства «Меморіал», російського історика Юрія Дмитрієва етапували до слідчого ізолятора Санкт-Петербурга для проведення нової психіатричної експертизи, повідомила у Facebook його дочка Катерина Клодт.

За словами Клодт, її батька вивезли із СІЗО Петрозаводська 15 липня. Адвокат Дмитрієва дізнався про етапування під час суду про обрання запобіжного заходу своєму підзахисному.

Правозахисника Юрія Дмитрієва повторно затримали у кінці червня. Йому висунули звинувачення в сексуальному насильстві стосовно його неповнолітньої прийомної дочки і заарештували на два місяці. У центрі «Меморіал» вважають нову кримінальну справу проти Дмитрієва політичним переслідуванням.

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У 2016 році проти історика була порушена інша справа – за звинуваченням у розпусних діях відносно неповнолітньої прийомної дочки і виготовленні дитячої порнографії. У його комп'ютері виявили фотографії прийомної дочки, які слідчі назвали порнографічними. Сам Дмитрієв заявляв, що робив знімки, щоб відстежувати стан здоров'я дочки і звітувати перед органами опіки.

У квітні 2018 року суд першої інстанції виправдав Дмитрієва за основними статтями звинувачення, але це рішення оскаржила прокуратура. Пізніше Верховний суд Карелії скасував виправдальний вирок. Новий розгляд справи почнеться в серпні.