ГПУ: за фактами подій біля САП і НАБУ відкрили кримінальні провадження

За фактами подій, що сталися біля приміщень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 17 липня, зареєстровані два кримінальні провадження, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Так, за фактом хуліганських дій, вчинених групою осіб, які увірвалися в приміщення НАБУ на вулиці Сурикова, 3, пошкодивши при цьому вхідні двері й зовнішні ролети, зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацію ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб – ред.)», – написала Сарган 18 липня у Facebook.

За її словами, за такою ж статтею відкрите кримінальне провадження і щодо сутичок біля будівлі САП.

Вранці 17 липня біля будівлі САП голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, який разом з іншими активістами вимагав відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, невідомі облили зеленкою і закидали тортами. Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, після цього Шабуніну знадобилася допомога медиків, зеленка потрапила йому в очі. У САП засудили насильство і закликали провести розслідування.

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Пізніше невідомі увірвалися до будівлі Національного антикорупційного бюро. За даними поліції, яка відкрила справу про хуліганство, після прибуття до будівлі НАБУ правоохоронці виявили, що на місці перебувають близько 30 людей – частина з них зайшла до приймальні громадян НАБУ, пошкодивши при цьому вхідні двері, також пошкодили фарбою зовнішні ролети будівлі і камери відеоспостереження.