Затриманому мерові Сколе оголосили про підозру в хабарництві – прокуратура

Прокурор Львівської області повідомив про підозру в хабарництві затриманому напередодні мерові міста Сколе Володимиру Москалю, інформує прокуратура регіону.

«42-річний чоловік вимагав від особи переоформити на свою матір гаражне приміщення орієнтовною вартістю 70 тисяч гривень (у цю суму, зокрема, включено 8700 гривень нотаріальних послуг). Зазначимо, що новий злочин чоловік вчинив на етапі апеляційного оскарження вироку Стрийського міськрайонного суду, який за отриману службовцем неправомірну вигоду призначив йому покарання у вигляді 6 років 6 місяців позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Питання про запобіжний захід для затриманого ще вирішують, додали в прокуратурі.

Санкція інкримінованої Москалю статті («одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище») передбачає до 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю і конфіскацію майна.

Напередодні про затримання вже засудженого за статтею про хабарництво мера міста Сколе повідомляв генпрокурор Юрій Луценко.

Попередній вирок у 6,5 року позбавлення волі Володимир Москаль оскаржує в апеляційному суді.