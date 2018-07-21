Поліція Чернігова вирішила пошукати, хто прив’язав чоловіка до стовпа

Поліція відкрила провадження у зв’язку з інцидентом у Чернігові, що трапився у п’ятницю, коли чоловіка прив’язали скотчем до стовпа і плювали на нього. Про це мовиться на Facebook-сторінці обласного управління відомства.

За цією інформацією, йдеться про хуліганство, вчинене групою осіб.

«Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за погодженням з міською прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років. Наразі поліція встановлює осіб, які прив'язали чоловіка до стовпа. Триває досудове розслідування», – йдеться у повідомленні, опублікованому у суботу, 21 липня.

Між тим, 20 липня речник обласної поліції Сергій Бриль зазначив у коментарі Радіо Свобода, що чоловік, якого прив’язали до стовпа, не мав ні до кого претензій і сам про це попросив, тож у поліції не було підстав відкривати провадження. Він зазначив також, що цей чоловік – нещодавно вийшов із колонії і є підозрюваним в іншому провадженні за статтею «хуліганство».

За інформацією патрульної поліції Чернігова,чоловіка, прив’язаного скотчем до дорожнього знака патрульні виявили на перехресті вулиць Шевченка і Міхнюка, приїхавши на виклик. За словами речника відомства Віталія Копистка, чоловіка звільнили, на місце приїхала також швидка, але від допомоги медиків той відмовився.

Інформацію про інцидент близько другої години дня поширили також на Facebook-сторінці «Національні дружини».

«Нещодавно Національні Дружини Чернігів в центрі міста затримали сєпара, який закидував пляшками стелу пам’яті Небесній Сотні. А вже сьогодні він прийшов до відділка писати заяву на наших хлопців», – йшлося у повідомленні «Нацдружин».

Окрім того, користувач Олександр Тарнавський транслював у Facebook, як реагують на прив’язаного чоловіка перехожі, супроводжуючи відеоряд своїми коментарями.

16 липня вночі цей же користувач оприлюднив на своїй сторінці відео із цим же чоловіком, який падає, підписавши, що його звалив з ніг «несподіваний порив вітру».