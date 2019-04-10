Астрономи оприлюднять перші фото чорної діри

Вчені з трьох континентів готуються одночасно оприлюднити перші фото чорної діри, зроблені завдяки проекту Event Horizon Telescope – співпраці глобальної мережі обсерваторій.

Вони намагаються створити зображення з даних, зібраних у 2017 році вісьмома радіотелескопами по всьому світу. Подію транслюватимуть у прямому ефірі о 16:00 за київським часом.

Об’єднавши зусилля, вчені створили віртуальний телескоп, розміром як Земля і достатньо потужний для того, щоб роздивитися те, що вважають надмасивною чорною дірою в центрі галактики Чумацький Шлях.

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Чорні діри неможливо побачити неозброєним оком, тому що вони настільки щільні, що взагалі не випромінюють світла. Тінь чорної діри також розмита через міжзоряний газ.

Зображення, які вчені сподіваються оприлюднити 10 квітня, покажуть силует чорної діри – темний контур, видимий на тлі яскравого гарячого газу, що його оточує.

До проекту Event Horizon Telescope входять телескопи, розташовані в Чилі, на Гаваях, в Аризоні, на Південному полюсі, в Австралії, Японії та інших місцях по всьому світу.

Їхні дані комбінує суперкомп’ютер, який, якщо все піде за планом, створить фото, що виглядатиме так, ніби зроблене одним гігантським телескопом.