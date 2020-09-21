На Донбасі від початку доби зафіксували два порушення режиму тиші – Міноборони

Від початку поточної доби, 21 вересня, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Вранці, у районі населеного пункту Мар’їнка, противник здійснив постріли у бік позицій українських захисників зі стрілецької зброї, а також три постріли із гранатомета пристосованого для використання мін ПОМ-2. Згодом, ворог застосував стрілецьку зброю під час обстрілу позицій українських військових неподалік Водяного», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що бойових втрат у лавах ЗСУ немає, вогонь у відповідь ОС не відкривали.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.