Радіо Свобода Daily: Нові правила для ФОПів – що зміниться для бізнесу

Рада ухвалила держбюджет у першому читанні

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про бюджет на 2020 рік. За нього проголосували 255 депутатів, переважно члени владної фракції «Слуга народу». Радіо Свобода вело пряму трансляцію засідання парламенту. Проєкт державного бюджету зареєстрували у Верховній Раді 15 вересня, а остаточно його мають погодити до 1 грудня.

Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, становитиме 4723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації».

Справа Пашинського: продовження арешту і ще три кримінальні справи

Київський апеляційний суд залишив Сергія Пашинського під арештом. Пашинський заявив, що таке рішення апеляційного суду є «поразкою всієї судової системи». Генеральний прокурор Руслан Рябошапка в етері телеканалу «1+1» заявив, що українські правоохоронні органи зареєстрували три нові кримінальні провадження, де може фігурувати колишній народний депутат із фракції «Народного фронту» Сергій Пашинський.

Нові правила для ФОПів: що підписав Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня підписав законопроєкти 1073 та 1053-1, які передбачають, з одного боку, спрощення фіскальної політики, з іншого – посилення відповідальності за порушення та нові вимоги для підприємців. Радіо Свобода підготувало інфографіку, щоб показати, що зміниться, коли зміни в Податковому кодексі набудуть чинності.

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у серії нападів із ножем

У Києві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні серії нападів з ножем в Дніпровському районі столиці. «Встановлено причетність до вчинення двох таких нападів 44-річного місцевого мешканця, який раніше перебував на примусовому лікуванні в психіатричному закладі за вчинення умисного вбивства в неосудному стані», – повідомила прокуратура. Кілька тижнів у соціальних мережах з’являлися повідомлення про напади, жертвами яких ставали винятково чоловіки. Зловмисник з ножем нападав ззаду, в повідомленнях ішлося про кількох загиблих.

Україна знову на шпальтах американських ЗМІ через нові заяви про тиск Трампа на Київ

17 жовтня виконувач обов’язків голови апарату Білого дому Мік Малвені заявив, що затримка із наданням затвердженої Конгресом військової допомоги Україні, була частково пов’язана з розслідуванням про втручання у вибори в США 2016 року. Вже через кілька годин він це заперечив. Американська преса розбирається з тим, що це все може означати.

Масштабні страйки в Барселоні

У Каталонії тисячі людей вийшли на вулиці у п’ятий день протестів. Жителі продовжують сходитися в столицю регіону Барселону з п’яти різних напрямків. Ці демонстрації отримали назву «Марш свободи». У Барселоні вони продовжують протести. Гнів жителів викликало рішення Верховного суду, який засудив дев'ятьох політиків, які виступають за незалежність регіону, до тюремних термінів від 9 до 13 років.

Протестувальники вимагають незалежності і свободи для організаторів референдуму. Напередодні мирний протест в Барселоні знову переріс у заворушення. Радикальні активісти кидали в поліцейських каміння, пляшки і петарди, підпалювали столики в відкритих кафе, а також сміттєві контейнери.

Час. Гроші. Допомога

Протягом останніх 10 років людей в усьому світі запитують, чи готові вони допомогти незнайомцеві, пожертвувати гроші на благодійність чи зайнятися волонтерством. За даними рейтингу благодійності, Сполучені Штати, М’янма та Нова Зеландія є найбільш щедрими. У яких країнах люди найбільше готові віддавати? – інфографіка.

Уперше в історії: «космічна прогулянка» двох жінок

Уперше в історії космонавтики відбувся одночасний вихід у відкритий космос двох жінок, американських астронавток Крістіни Кох і Джессіки Мейр. Їхнім завданням є терміновий ремонт енергосистеми Міжнародної космічної станції. Вони замінюють несправний блок заряду та розряду акумулятора, який не вдалося активувати на початку жовтня, коли на зовнішній стороні станції були встановлені нові літій-іонні батареї, інформує НАСА.

НАСА планувала «космічну прогулянку» двох жінок ще в березні 2019 року. Але ця подія, в якій тоді мали брати участь Крістіна Кох та ще одна астронавтка Енн Макклейн, не відбулася, оскільки на станції не знайшлося двох скафандрів потрібного розміру. НАСА тоді критикували за відсутність потрібної уніформи.

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