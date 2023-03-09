«Ми – не сіра зона». Чому в Запоріжжі закрили державні реєстри?

Як закриття доступу до державних реєстрів позначилося на житті міста Запоріжжя і всього району? Які послуги стали недоступні у регіоні і до чого це призводить? Коли доступ до реєстрів може бути відновлений? І наскільки відрізняється ситуація в Нікополі, де реєстри також закриті, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій внесло Запоріжжя та Запорізький район до переліку територій, на яких ведуться активні бойові дії. Це призвело до припинення доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, повідомило 2 березня державне підприємство «Національні інформаційні системи». Там зазначили, що доступ припинили, відповідно до постанов Кабінету міністрів України, які пов'язані з особливостями функціонування реєстрів в умовах воєнного стану.

Як пише місцеве видання 061.ua, Запоріжжя та Запорізький район з березня минулого року входили до переліку територій, де можливе проведення бойових дій. Але в кінці лютого Міністерство реінтеграції внесло зміни до переліку, за якими Запоріжжя та Запорізький район отримали статус територій, де ведуться активні бойові дії. Для жителів Запоріжжя та всього району закриття доступу до реєстрів означає те, що вони не зможуть отримати від держави певні послуги, які надавали нотаріуси або державні реєстратори.

3 березня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив заяву, в якій зазначив, що на території міста Запоріжжя та частини Запорізького району активні бойові дії не ведуться. А в обласному центрі, який є прифронтовим містом, потреба у вчинені нотаріальних дій щодо майна громадян та отримання послуг у сфері державної реєстрації є вкрай необхідною та невідкладною, зазначив омбудсмен.

оприлюднив заяву, в якій зазначив, що на території міста Запоріжжя та частини Запорізького району активні бойові дії не ведуться. А в обласному центрі, який є прифронтовим містом, потреба у вчинені нотаріальних дій щодо майна громадян та отримання послуг у сфері державної реєстрації є вкрай необхідною та невідкладною, зазначив омбудсмен. Лубінець наголосив, що зволікання з розв’язанням цієї проблеми та тривале припинення доступу користувачів до реєстрів може призвести до порушення прав людини у сфері власності, зокрема, щодо відчуження нерухомого майна, оформлення спадщини, реєстрації та змін щодо існуючого бізнесу. Також обмежується реалізація прав та інтересів громадян в інших сферах – реєстрації актів цивільного стану, видачі довіреностей, підготовки документів для виїзду за кордон тощо. Це також може потягти за собою збільшення кількості судових справ. Лубінець заявив, що звернувся до керівника Запорізької ОВА для оперативного реагування на ситуацію, що склалася.

8 березня на сайті Запорізької ОВА з’явилося повідомлення, в якому йшлося про те, що 3 березня вони подали пропозиції про виведення територій Запорізького району з переліку територій, на яких ведуться активні бойові дії. Після набуття чинності відповідного наказу Мінреінтеграції електронні реєстри будуть розблоковані, сказано в повідомленні.

«Бізнес в стані жаху»

«Новини Приазовʼя» поцікавились, як ці зміни вплинули на життя людей у Запоріжжі й Запорізькому районі. Депутатка Запорізької міської ради та адвокатка Регіна Харченко розповіла, з чим стикнулися місцеві жителі.

Я не можу продати, передати, подарувати свою квартиру, будинок чи земельну ділянку

«Для мене чи для вас, для звичайної мешканки це означає, що, по-перше, я не можу вчиняти будь-які дії, пов’язані з моїм нерухомим майном. Я не можу продати, передати, подарувати свою квартиру, будинок чи земельну ділянку. Я так само не можу придбати що-небудь, будь-які дії тут неможливо провести. Я не можу отримати будь-яку послугу в РАЦС», – зазначила вона.

«Тобто я не можу отримати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть, не можу зареєструвати шлюб, я не можу подати якісь документи, які стосуються підготовки паспорта для виїзду громадянина за кордон, і так само все, що стосуються дітей, також неможливо. Окрім того, я не можу видавати довіреності на когось, щоб отримати якусь генеральну довіреність або на отримання коштів, або на вчинення якихось дій», – пояснила адвокатка.

За її словами, також припинення доступу до реєстрів негативно позначилося і на місцевому бізнесі.

«Вони проводять більшу кількість процедур. Те, що стосується внесення змін в уставний капітал, те, що стосується змін про засновників, керівників бізнесу. Те, що стосується внесення змін про КВЕДи, тобто ведення своєї господарської діяльності. Все, що стосується об’єктів нерухомого майна. А бізнес частіше користується цією процедурою, бо вони частіше орендують, передають під заставу, іпотеку, змінюють частки, ділять, змінюють місце реєстрації, це наразі припинено, і бізнес перебуває в стані жаху фактично», – наголосила вона.



Для того, щоби жителям Запоріжжя отримати послуги, які пов’язані з використанням державних реєстрів, потрібно їхати до іншого міста, наприклад, до Дніпра чи Полтави, розповіла Харченко.



«Це не завжди зручно. Займає багато часу, потребує додаткових коштів просто на переїзд. Обійти Запоріжжя неможливо. Навіть мені відомо, що дуже багато нотаріусів просто поїхали з міста, просто вихали, тому що паралізована їхня робота і вони не можуть нічого робити», – додала адвокатка.

«Панічні настрої»

Голова правління запорізької громадської організації «Бізнес-Союз «Порада» Олена Єрьоменко розповіла нам, що підприємці регіону звернулися до Кабміну з проханням терміново відкрити реєстри.

Закриті реєстри не надають можливості реєструвати нові бізнеси

«По-перше, закриті реєстри не надають можливості реєструвати нові бізнеси або робити будь-які реєстраційні дії, пов’язані з веденням бізнесу. Це зміни в статутних документах, власниках, зміна організаційно-правової форми, будь-що. По-друге, нотаріальні посвідчення договорів будь-яких, це може бути й купля-продаж, і оренда, оформлення будь-чого, інші дії, за якими нотаріально звертається бізнес до нотаріусів, і вони це не зможуть робити безпосередньо на території Запоріжжя чи Запорізького району. І по-третє, не забуваймо, що і самі нотаріуси є суб'єктами господарювання, які сплачують податки, працюють і надають можливість жити місту, функціонувати. Їхня діяльність майже припиняється із закриттям цих реєстрів», – зауважила вона.

Єрьоменко нагадала, що до Запоріжжя переїхало багато людей з більш небезпечних регіонів.

«Запоріжжя приймає в тому числі переселенців, та і самим людям, які мешкають у Запоріжжі, може бути необхідним звернення до нотаріусів для переоформлення будь-чого, оформлення спадку. До того ж, закриття реєстрів впливає в тому числі на панічні настрої», – підкреслила вона.

Якщо ситуація з реєстрами не вирішиться, це суттєво позначиться на місцевому бізнесі, а відтак і на бюджеті міста Запоріжжя.

Запоріжжя не є місцем активних бойових дій, і точно вони в нас не найактивніші, як, наприклад, у Херсоні

«Як би нам важко не було, Запоріжжя не є місцем активних бойових дій, і точно вони в нас не найактивніші, як, наприклад, у Херсоні, хоча це місто не віднесене до міст з активними бойовими діями. Як ця ситуація сталася, незрозуміло, а її наслідки можуть дуже вплинути, в тому числі на бюджет міста, який і так наразі дуже страждає від економічного спаду в місті», – зауважила Єрьоменко.

Це додаткова проблематика, яку потрібно вирішувати

«У місті Запоріжжі дуже багато перешкод для бізнесу у зв’язку з тим, що ми – «червона зона», тому це додаткове навантаження, додаткова проблематика, яку потрібно вирішувати. Тобто бізнес замість того, щоб працювати, вистояти, якимось чином продовжувати вести свою діяльність, вимушений постійно думати, яким чином вирішити ту чи іншу проблему, а це все втрати», – пояснила вона.

«Ситуація критична»

Депутат обласної ради Аскад Ашурбеков розповів, що ця проблема стала дуже гострою для місцевих жителів.

«Наслідки ми вже відчуваємо сьогодні. Фактично кожен день нотаріуси б’ють на сполох, та в цілому громадськість. Тому що фактично паралізована більшість послуг, які отримують населення. Заблоковані, умовно кажучи, якісь операції з купівлі-продажу. Базові речі за довідками, ключовими, які пов’язані з реєстрами. Тобто ситуація насправді дуже критична і її потрібно вирішувати», – зазначив він.

Кожен день нотаріуси б’ють на сполох, та в цілому громадськість

Зважаючи на те, що частина Запорізької області перебуває в окупації, політика щодо підконтрольної владі України території має бути, навпаки, спрямована на її підтримку, вважає депутат.



«З моменту цього так званого референдуму з так званого включення до складу Росію, це папірці окупантів, але фактично деякі міжнародні банки відмовляються робити перекази юридичним особам, які зареєстровані в Запорізькій області, Запоріжжі, в тому числі на підконтрольній (владі України – ред.) території. Аргументуючи це тим, що вони там не розуміють, це окупована частина чи неокупована, це анексована частина чи ні», – зазначив він.

«Повинна бути, навпаки, інша політика держави, показуючи підконтрольність Запоріжжя та в цілому функціонування регіону. Ми вже маємо другий прецедент, який суттєво гальмує ці речі», – додав депутат.



Він наголошує на тому, що Запоріжжя – це місто з великою діловою активністю, яка зараз суттєво гальмується.

Дуже важливо, аби люди відчували стабільність і розуміння, що лінія фронту буде тільки відсуватися на окуповану територію

«Більшість людей сьогодні заморозила свою активність, тому що не у кожного є можливість виїхати. Ви ж розумієте, що це суттєво гальмує будь-які дії. Це не вихід з ситуації – їхати в Дніпро або в інші міста. Які вже тренди починаються в суспільній думці? Що Запоріжжя начебто зливають, що до Запоріжжя немає уваги з боку держави й таке інше. Тому тут важливі символічні речі», – каже Ашурбєков.



«Всі системи повинні функціонувати так, як вони функціонують у мирному місті, окрім оборонних систем. Це дуже важливо, аби люди відчували стабільність і розуміння, що лінія фронту буде тільки відсуватися на окуповану територію і територія буде звільнятися, а не, навпаки, рухатися у бік Запоріжжя чи Дніпра», – зауважив депутат.

«Новини Приазовʼя» звернулися до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із запитом прокоментувати ситуацію, яка склалася у Запоріжжі й Запорізькому районі у зв'язку із закриттям державних реєстрів. Нам відповіли, що «включення цих територій до переліку тих, де ведуться активні бойові дії, відбулося за ініціативою попереднього керівництва Запорізької ОВА за погодженням Міністерства оборони України». У відомстві зазначили, що «проблема їм відома» і зараз в міністерстві працюють над питанням виключення Запорізької територіальної громади з переліку.

Зазначимо, що вже понад два місяці не працюють реєстри у таких містах, як Нікополь і Марганець Дніпропетровської області. Про обстріли російськими військовими цих міст повідомляють регулярно.

«Йдуть бойові дії»

Житель Нікополя, голова благодійного фонду «Україна – справедлива країна» Дмитро Осика розповів «Новинам Приазов’я», як це вплинуло на стан справ у місті.

Нотаріуси можуть тільки завіряти копії

«Вплив цього негативний, звісно, бо паралізовані держреєстри, які знаходяться в ЦНАПах. Також паралізоване оформлення бізнесу, внесення змін до юридичних осіб. Нотаріуси можуть тільки завіряти копії. Навіть спадщину, заяви про виїзд дитини за кордон, але це все не працює. Як люди, містяни знаходять вихід з цієї ситуації? Це виїзд до Томаківки або в Покров для оформлення цих нотаріальних дій. Але спадщину, наприклад, можна оформити тільки у нотаріуса, у якого заведена справа на спадщину. Тут є проблема, і люди змушені чекати», – розповів він.

Втім, оскільки Нікополь дійсно потерпає від обстрілів, ситуація з закриттям реєстрів не є критичною, вважає Осика.

«Теоретично можна розв’язати це питання поїздкою до іншого міста, до нотаріуса, якщо це бізнес-питання. Якщо це питання оформлення спадщини, наприклад, якщо людина, її будинок чи майно обстріляне, і вона хоче якихось компенсацій, а вона, наприклад, ще не вступила в спадщину, то ці питання вирішувати люди не можуть наразі. Тут є проблема. Я б не сказав, що вона критична і кричуща. Треба все-таки розуміти, що війна, йдуть бойові дії, обстріли і ситуація непроста», – зауважив він.

Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко 5 березня оприлюднив свою позицію з цього питання. На сторінці у фейсбуці він написав, що близько місяця тому до адміністрації письмово звернулася група нотаріусів з міста Нікополя. Їхніх клієнтів турбує відсутність доступу до електронних реєстрів.

5 березня оприлюднив свою позицію з цього питання. На сторінці у фейсбуці він написав, що близько місяця тому до адміністрації письмово звернулася група нотаріусів з міста Нікополя. Їхніх клієнтів турбує відсутність доступу до електронних реєстрів. Є два шляхи відкриття реєстрів, зазначив Євтушенко. Перший – внесення змін до відповідної постанови Кабміну. Другий – зміна статусу з «території активних бойових дій» на статус «територія можливих бойових дій», відповідно до цієї постанови.

Посадовець зазначив, що «це питання повинні вирішити жителі регіону у спілкуванні з органами місцевого самоврядування». Якщо до військової адміністрації району надійде лист від міської ради з проханням змінити статус з «територія активних бойових дій» на статус «територія можливих бойових дій», відомство направить відповідні документи в обласну адміністрацію. Якщо такого листа не буде, адміністрація району не ініціюватиме жодних змін в статусі територій.

Євтушенко додав, що станом на 5 березня від Нікопольської міської ради жодного звернення з цього питання не надходило. Офіційної реакції міськради на заяву Євтушенка також поки немає.