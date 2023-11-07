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Війна

Новий етап війни: у чому небезпека і як зміниться служба в ЗСУ

Що таке «позиційна стадія» війни, про яку писав Валерій Залужний? Як довго вона може тривати? У чому небезпека?
Що таке «позиційна стадія» війни, про яку писав Валерій Залужний? Як довго вона може тривати? У чому небезпека?
  • Фронт: якою буде війна? Як зміниться служба в ЗСУ?

«Патова» ситуація на фронті: чи це так? Чого чекати від армії РФ? Що таке «позиційна стадія», про яку писав Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний? Скільки вона може тривати?

  • Як бачать війну військовослужбовці ЗСУ?

Розмова про війну, фронт та сприйняття війни на передовій із гостем студії Володимиром Ращуком, позивний «Артист», офіцером секції S3 3-го батальйону «Свобода» бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • Нова кадрова політика щодо армії. У чому суть?

Міністерство оборони України затвердило нову Концепцію військової кадрової політики до 2028 року. Як зміниться служба в ЗСУ? До чого готуватися? Роз’яснення Міноборони.

  • Репортаж із Гуляйполя: життя під обстрілами

Прифронтове Гуляйполе у Запорізькій області - жителі готуються до другої зими війни: репортаж Радіо Свобода.

  • Україна та ЄС: переговори про вступ

Чотири з семи кроків виконані – Єврокомісія оцінює готовність України до переговорів про вступ до ЄС. Це випливає зі звіту щодо України – внутрішнього документу Єврокомісії, який є у розпорядженні Радіо Свобода. Подробиці із Брюсселя. Коли чекати переговорів, скільки вони триватимуть, які перспективи для України?

  • Гранати були бойовими: загибель помічника Залужного

За офіційною версією Геннадій Частяков загинув через необережне поводження із гранатою. Розслідування проводитиме ДБР. Гранати в подарунок: необережність, халатність чи злочин?

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