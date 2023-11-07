Новий етап війни: у чому небезпека і як зміниться служба в ЗСУ

Фронт: якою буде війна? Як зміниться служба в ЗСУ?

«Патова» ситуація на фронті: чи це так? Чого чекати від армії РФ? Що таке «позиційна стадія», про яку писав Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний? Скільки вона може тривати?

Як бачать війну військовослужбовці ЗСУ?

Розмова про війну, фронт та сприйняття війни на передовій із гостем студії Володимиром Ращуком, позивний «Артист», офіцером секції S3 3-го батальйону «Свобода» бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ.

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Нова кадрова політика щодо армії. У чому суть?

Міністерство оборони України затвердило нову Концепцію військової кадрової політики до 2028 року. Як зміниться служба в ЗСУ? До чого готуватися? Роз’яснення Міноборони.

Репортаж із Гуляйполя: життя під обстрілами

Прифронтове Гуляйполе у Запорізькій області - жителі готуються до другої зими війни: репортаж Радіо Свобода.

Україна та ЄС: переговори про вступ

Чотири з семи кроків виконані – Єврокомісія оцінює готовність України до переговорів про вступ до ЄС. Це випливає зі звіту щодо України – внутрішнього документу Єврокомісії, який є у розпорядженні Радіо Свобода. Подробиці із Брюсселя. Коли чекати переговорів, скільки вони триватимуть, які перспективи для України?

Гранати були бойовими: загибель помічника Залужного

За офіційною версією Геннадій Частяков загинув через необережне поводження із гранатою. Розслідування проводитиме ДБР. Гранати в подарунок: необережність, халатність чи злочин?