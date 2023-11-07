Новий етап війни: у чому небезпека і як зміниться служба в ЗСУ

- Фронт: якою буде війна? Як зміниться служба в ЗСУ?
«Патова» ситуація на фронті: чи це так? Чого чекати від армії РФ? Що таке «позиційна стадія», про яку писав Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний? Скільки вона може тривати?
- Як бачать війну військовослужбовці ЗСУ?
Розмова про війну, фронт та сприйняття війни на передовій із гостем студії Володимиром Ращуком, позивний «Артист», офіцером секції S3 3-го батальйону «Свобода» бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ.
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:
- Нова кадрова політика щодо армії. У чому суть?
Міністерство оборони України затвердило нову Концепцію військової кадрової політики до 2028 року. Як зміниться служба в ЗСУ? До чого готуватися? Роз’яснення Міноборони.
- Репортаж із Гуляйполя: життя під обстрілами
Прифронтове Гуляйполе у Запорізькій області - жителі готуються до другої зими війни: репортаж Радіо Свобода.
- Україна та ЄС: переговори про вступ
Чотири з семи кроків виконані – Єврокомісія оцінює готовність України до переговорів про вступ до ЄС. Це випливає зі звіту щодо України – внутрішнього документу Єврокомісії, який є у розпорядженні Радіо Свобода. Подробиці із Брюсселя. Коли чекати переговорів, скільки вони триватимуть, які перспективи для України?
- Гранати були бойовими: загибель помічника Залужного
За офіційною версією Геннадій Частяков загинув через необережне поводження із гранатою. Розслідування проводитиме ДБР. Гранати в подарунок: необережність, халатність чи злочин?
Форум