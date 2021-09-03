Нью-Йорк після шторму: метро, зоопарк, цокольні та перші поверхи затоплені

Як мінімум 46 людей загинули в результаті раптової повені, викликаної проливними дощами, які приніс ураган «Іда» в штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Пенсильванія. Люди у соціальних мережах пишуть, що втратили все нажите майно. Президент США Джо Байден, виступаючи в четвер у Білому домі, пообіцяв надати екстрену допомогу.

Влада міста Нью-Йорк і округу Вестчестер повідомляють про 16 встановлених смертей людей внаслідок залиття дощовою водою автомобілів або помешкань на цокольних поверхах будинків.

Спочатку вода полилася у метро. І потяги від'їжджали зі станцій під потоками води, що лилася зі стелі.

Наразі більша частина міської системи метрополітену не працює.

Багато вулиць Нью-Йорка повністю затоплені, під воду занурилися автомобілі і навіть автобуси.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хокул поспілкувалася із журналістами після поїздки по місту і повідомила, що в нью-йоркському Центральному парку за годину випало вісім сантиметрів дощу, що побило усі рекорди.

«Ми не знали, що між 20:50 і 21:50 минулої ночі небеса буквально розверзнуться і принесуть цілий Ніагарський водоспад на вулиці Нью-Йорка», – сказала вона.

У ніч урагану, коли вода почала заливати місто, люди у соціальних мережах писали про те, що просять допомоги, що їхні авто і помешкання затоплює, що вони втрачають усе нажите працею майно.

Також у Нью-Йорку, як повідомляють очевидці, від повені постраждав зоопарк.

Вже є спеціальні групи у соцмережах про наслідки повені у самому Нью-Йорку та в інших штатах.

«Не виїжджайте на дороги. Небезпека ще не минула»

За словами губернатора Філа Мерфі, в Нью-Джерсі загинули щонайменше 23 людини.

Мерфі, виступаючи на прес-конференції, підтвердив інформацію про 23 загиблих в своєму штаті. За його словами, більшість загиблих - це люди, яких повінь застала в машинах.

«Будь ласка, моліться за них і за їх сім'ї, і давайте сподіватися, що це число не збільшиться, – закликав Мерфі. – Будь ласка, не виїжджайте на дороги. Небезпека ще не минула».

Як мінімум п'ять смертей зафіксовано в Пенсильванії і по одній – в Коннектикуті і Меріленді.

Також у Луїзіані, Міссісіпі і Алабамі зафіксовано на менш 9 смертельних випадків через повені і отруєння чадним газом.

Байден пообіцяв допомогу

Президент США Джо Байден, виступаючи в четвер у Білому домі, пообіцяв надати екстрену допомогу губернаторам Нью-Джерсі, Нью-Йорка та інших штатів регіону, а також висловив співчуття сім'ям загиблих.

Він також повідомив, що в п'ятницю поїде до Луїзіани, щоб зустрітися з губернатором Джоном Білому Едвардсом і обговорити зусилля по відновленню.

Президент запевнив, що Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) і інші відомства будуть працювати цілодобово, поки потреби регіону не будуть повністю задоволені.

«Ми разом, – сказав Байден. - Вся країна готова допомогти».