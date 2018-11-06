Одеська поліція розслідує стеження за активістом Стерненком – Форостяк

Поліція Одеси почала провадження за заявою голови громадської організації «Небайдужі» Сергія Стерненка щодо стеження за ним, повідомив у Facebook радник начальника головного управління поліції області Руслан Форостяк.

«За фактом офіційного звернення громадянина Сергія Стерненко до Поліція Одеської області про незаконне стеження за ним і тим самим порушення його недоторканності приватного життя, розпочате досудове слідство, відомості внесені до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України (порушення недоторканності приватного життя – ред.)», – написав він.

Сам Сергій Стерненко 5 листопада повідомив, що 27 жовтня за ним стежив чоловік, якого той вважає співорганізатором нападу на нього.

У травні цього року в Одесі на Фонтанській дорозі біля будинку двоє невідомих напали на колишнього керівника міського осередку «Правого сектору», а нині – голови ГО «Небайдужі» Сергія Стерненка, коли той повертався додому із дівчиною. Зав’язалася бійка, в ході якої Стерненко отримав численні удари по голові, а також ножове поранення руки, а сам встиг вдарити одного із нападників ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер до прибуття швидкої допомоги. Його спільник з місця події втік.

Це був вже третій замах на Стерненка за три місяці. 1 травня в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко. Перший напад стався 7 лютого, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.

За даними правозахисної «Коаліції на захист громадянського суспільства», від початку року зафіксовано більше півсотні нападів на громадських активістів у різних регіонах України, серед них – щонайменше три убивства (враховуючи також смерть Катерини Гандзюк у лікарні через кілька місяців після нападу на неї з кислотою).