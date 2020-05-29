«Світ не готовий» і «лише питання часу»: що про можливу пандемію писали ЗМІ в 2016-2019 роках

За кілька років до нинішньої пандемії коронавірусу у провідних світових ЗМІ можна було знайти десятки статей і звітів експертів про те, що світ не готовий до потенційної смертельної пандемії, тоді ще теоретичної.

Радіо Свобода пропонує перенестися назад у часі і подивитися на кілька передбачень, які виходили на сторінках міжнародних медіа протягом останніх років.

Звісно, що точно саме коронавірусну інфекцію ніхто не передбачав. Але більшість погоджувалася: якась пандемія – лише питання часу.

Початок 2016 року. Пандемія коронавірусу COVID-19 настигне світ ще через чотири роки. Тоді уявити сотні держав на карантині і небо без літаків могли хіба що у страшному сні. Але сказати, що уявити смертельну пандемію ніхто не міг, не можна.

«Глобальна епідемія, набагато гірша від спалаху Еболи, є реальною можливістю і могла б вбити багато мільйонів людей, якщо світ не стане краще підготовленим до боротьби з раптовим виникненням та передачею хвороб», – йшлося в статті британського видання The Guardian, яка посилалася на тодішній свіжий звіт ООН про епідемії.

2017: «Це лише питання часу»

«Світ абсолютно не готовий до глобальної пандемії», – йшлося на сайті гарвардського Harvard Business Review 15 березня 2017 року.

«Ми боїмося, що це лише питання часу, перш ніж ми зіткнемося із смертоносним та більш заразним збудником, і загроза смертельної пандемії залишається небезпечною. Зараз пандемія виникає з більшою частотою через такі фактори, як зміна клімату, урбанізація та міжнародні подорожі», – писала у статті група медичних експертів, які працювали над стримуванням вірусів Еболи та Зіки.

Спеціалісти радили тоді готуватися: швидше розробляти вакцини, працювати над глобальною координацією щодо стримування пандемії, посилювати системи охорони здоров’я та інституції.

«Кордонів проти хвороби немає. Пандемії є екзистенціальною загрозою нарівні зі зміною клімату та ядерними конфліктами. Ми перебуваємо на критичному перехресті, де нам потрібно або вжити заходів, необхідних для підготовки до цієї загрози, або стати ще більш вразливими. Це лише питання часу, перш ніж нас вдарить смертельна, більш заразна пандемія. Чи будемо ми готові?», – питали спеціалісти.

Станом на 29 травня 2020 року у світі на нову коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло понад п'ять мільйонів осіб. Понад 360 тисяч по всьому світу загинули.

Світ не готовий і США теж

Також про неготовність світу до потенційної пандемії, проти якої не буде вакцини, йшлося у статті видання Time. Окрему увагу звернули на відсутність підготовки до такої пандемії навіть у таких викокорозвинених й заможніх державах як США.

«Зрозумійте: попри всі наші високотехнологічні відділення ізоляції, лікарів вищого рівня та науковців світового класу, система охорони здоров’я США не готова до стресів великої пандемії…Пандемія не схожа на інші стихійні лиха, які, як правило, обмежені одним місцем або регіоном. Хвороба може вражати всюди й відразу. У разі пандемії навіть у найкращих лікарнях можуть швидко закінчитися ліжка та механічні вентилятори», – йшлося у матеріалі.

Станом на 29 травня 2020 року США є найбільш ураженою коронавірусом країною у світі із понад 1,7 мільйонами інфікованих і понад 100 тисячами загиблих.

Вбиватимуть не ракети, а мікроби

Стаття Time також згадала слова засновника компанії Microsoft Білла Ґейтса за 2015 рік під час виступу TED, який казав: «Коли я був дитиною, катастрофа, про яку ми хвилювались найбільше, це була ядерна війна». Але сьогодні, за його словами, «якщо що-небудь вб'є понад 10 мільйонів людей у найближчі кілька десятиліть, це, швидше за все, вірус з високим рівнем інфікування, а не війна. Не ракети, а мікроби».

«Після Еболи та Зіки більшість країн досі не готові до пандемії», – йшлося у прес-релізі до звіту Світового Банку 25 травня 2017 року.

Більшість країн, як підсумували в одному зі звітів організації, були на той час недостатньо підготовленими до пандемії, а «світ все ще робить занадто мало для фінансування рекомендованих заходів для посилення готовності до пандемії».

Йшлося про те, що багато країн «хронічно недоінвестують» у такі важливі функції сфери охорони здоров'я, як відстеження хвороб, діагностичні лабораторії та центри швидкого реагування для раннього попередження хвороб.

2018: Як виглядатиме новий збудник?

У науковому журналі Live Science навесні 2018 року вийшла стаття, яка намагалася передбачити, яким буде наступний збудник, що може бути здатним призвести до потенційної світової пандемії?

«Це сценарій нічного кошмару: інфекційна хвороба поширюється по всьому світу і загрожує повалити цивілізацію, якою ми її знаємо. Але яка хвороба могла б таке зробити?», – йдеться у першому реченні.

Дослідники виявили, що хоча й у центрі уваги Ебола та Зіка, пандемічною катастрофою вони навряд чи стануть. «Натомість віруси, які поширюються через повітря, включаючи віруси звичайної застуди, становлять більшу загрозу, хоча деяким з цих вірусів не приділяють великої уваги», – мовиться в матеріалі, де пояснюють, що Ебола та Зіка поширюються іншими засобами, включаючи контакт із тілесною рідиною, а Зіка – через комарів.

Але окрім того, що збудник має передаватися повітряним шляхом, він мав би мати ще кілька рис, аби спричинити глобальну пандемічну катастрофу.

Вірус має бути заразним під час інкубаційного періоду, перш ніж люди проявлять будь-які симптоми. Це має бути мікроб, до якого більшість людей є вразливими. Проти нього не було б існуючого методу лікування або профілактики, і він має мати «низький, але значний» рівень летальності.

2019: напередодні COVID-19

Восени 2019 року ЗМІ активно почали обговорювати потенційну небезпеку від можливої пандемії, коли світ побачив щорічний звіт Комітету з моніторингу готовності – незалежної групи з 15 експертів, скликаної Світовим банком та ВООЗ після першої кризи Ебола. Експерти оцінили ризик загрози поширення пандемії по всьому світу, яка потенційно може вбити десятки мільйонів людей, як «цілком реальний».

«Це звучить як неймовірна вигадка: пандемія заразного грипу невідомого походження поширюється по всьому світу за 36 годин, вбиваючи до 80 мільйонів людей, створюючи паніку, дестабілізуючи національну безпеку і підриваючи світову економіку», – йшлося в огляді цього звіту від видання The Guardian.

«Однак група відомих міжнародних експертів виступила з різким попередженням: такий сценарій є цілком правдоподібним, а зусилля урядів, які готуються до нього, є «вкрай недостатніми», – мовилося в матеріалі.

У той самий період політичний журнал Foreign Policy також випустив статтю із заголовком: «Світ знає, що насувається апокаліптична пандемія». Одразу ж у підводці автор підсумовує ідею свого матеріалу: «Але нікому нічого не цікаво щось з цим робити».

«У нас погана звичка звертати увагу на пандемії лише тоді, коли вже пізно», – зазначав у вересні оглядач видання Vox, який також посилався на новий звіт.

«Наш сучасний підхід полягає у тому, щоб сидіти й чекати й не лагодити велетенську дірку у нашому даху, аж поки не насунеться грозова хмара, і всередину не почне заливати дощ. Але у 2019 році ми дійсно не можемо собі цього дозволити: світ настільки взаємопов’язаний, що приходять грозові хмари у нас з усіх боків», – йшлося у статті.

Сьогодні світ перебуває у розпалі глобальної пандемії коронавірусу COVID-19, про походження якого з Китаю й досі нічого не відомо. Попереду ще, ймовірно, чимало викликів у подоланні самого вірусу та його наслідків. Але деякі експерти застерігають: це цілком може бути не остання пандемія, яку ми побачимо.