Радіо Свобода Daily: Довгоочікуваний запуск корабля Crew Dragon компанії SpaceX перенесли через погоду

Астронавти повертаються на стартовий майданчик

Розпочнемо сьогодні з масштабної події, про яку нині говорить весь світ. Майже 10 років NASA платило Росії за те, щоб відправляти своїх людей на орбіту. Нині ж астронавти збираються знову стартувати з американської землі, цього разу на гіперсучасній машині.

SpaceX стане першою приватною компанією, яка пошле людей у космос. 27 травня космічний корабель Crew Dragon із двома астронавтами космічного агентства США НАСА на борту мав вирушити у політ до Міжнародної космічної станції, але через погану погоду його відклали на суботу. Тепер запуск запланований на 29 травня о 3:22 за часом Східного узбережжя США (10:22 за київським часом).

У разі успіху цей запуск ознаменує вирішальний момент у дослідженні космосу – доступ приватної компанії до сфери, яка протягом семи десятиліть символізувала могутність кількох держав.

Запуск ракети SpaceX запланований зі стартового майданчика у космічному центрі Кеннеді у Флориді, з того ж місця, звідки 20 липня 1969 року Ніл Армстронг і його члени екіпажу Apollo 11 вирушили у свою історичну подорож до Місяця. До складу екіпажу входять астронавти НАСА Боб Бенкен і Дуґ Герлі, які останні два тижні перебували на карантині, щоб запобігти можливому зараженню коронавірусом.

А поки астронавти продовжують готуватися, Радіо Свобода пояснює, чому це історична місія, як виглядає цей футуристичний запуск та команда, та чому він не дуже сподобався Росії.

Битва за Київ

Місцеві вибори наближаються. У «Слузі народу» наголошують, що «будь-які інсинуації про їх перенесення, відміну, неможливість проведення через нестачу грошей – абсолютна брехня». І хоч до 25 жовтня ще далеко, а виборча кампанія офіційно ще не стартувала, у селах, селищах та містах усі вже на низькому старті. Особливо – в столиці. Особливо – ті, хто хоче стати мерами. І коронавірус цьому не перешкода. Потенційні кандидати уже намагаються звернути на себе увагу.

Хто може скласти конкуренцію чинному меру Києва Віталію Кличку? І які шанси у нього переобратися на другий термін?

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Кримськотатарські активісти і знайомі викраденого в окупованому Криму члена Виконавчої ради Світового конгресу кримських татар, члена Бахчисарайського регіонального меджлісу Ервіна Ібрагімова записали відеозвернення в рамках 46-ї акції на підтримку рідних і близьких жертв насильницьких зникнень на півострові.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності проти президента України Володимира Зеленського. Як компенсацію Бондаренко просить стягнути із Зеленського 1 гривню за «моральну шкоду».

Сім областей України станом на 27 травня не відповідали критеріям переходу на другий етап пом’якшення карантину. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Йдеться про Волинську, Донецьку, Закарпатську, Луганську, Львівську, Рівненську та Чернівецьку області.

Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що торговельно-розважальні центри в столиці почнуть відкриватися з суботи, 30 травня. Діятимуть однак ТРЦ без розважальних зон.

«Карлик з України». Шредер обізвав посла Мельника

Ексканцлер Німеччини, голова ради директорів компанії «Роснефть» Ґергард Шредер стверджує, що вважає безглуздими санкції проти Росії в умовах глобальної кризи, і додав, що критика посла України Андрія Мельника нібито «нікого не цікавить». Шредер заявив: «Не потрібно практикувати санкції один до одного. Я намагався вказати, що це стосується і Росії. І чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?»

«Посол», – підказав йому ведучий подкасту. «Так, карлик з України. Це нікого не цікавить навіть у Німеччині», – заявив Шредер.

«Дуже підленько і низько як для ексканцлера Німеччини, але як кажуть, «з ким поведешся, від того й наберешся». Цей коментар Шредера – застереження для інших прихильників РФ в Європі: не водіться з російськими грошима!» – відреагував заступник голови Міністерства закордонних справ України Василь Боднар у фейсбуці.

Український Єрусалим, будівництво дороги у лісі, видобуток піску і непрацюючий закон: до чого тут Медведчук і Козак?

На Львівщині порушено кримінальне провадження у зв’язку з будівництвом дороги у лісі приватним підприємством «Керамбуд», кінцевими беніфіціарними власниками якого є брати народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Слідчі з’ясовують, чи законні роботи, чи спричинять плани підприємців руйнування природи навколо паломницького центру Української греко-католицької церкви біля Страдецької гори, чи будівництво і вирубка лісу завдають шкоди природі транскордонного українсько-польського біосферного резервату «Розточчя».

У Дніпрі боротьба з пандемією переростає у політичну?

А у Дніпрі на тлі пандемії загострився конфлікт між обласною та міською владою. Керівники облради та мерії – Святослав Олійник та Борис Філатов – критикують ледь не кожен крок один одного щодо заходів із протидії коронавірусу. Посадовці, як виглядає, можуть бути ймовірними суперниками в боротьбі за крісло мера Дніпра на місцевих виборах нинішнього року, кажуть експерти і називають цю ситуацію «протистоянням груп».

Куди можна поїхати потягом в Україні

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на 5 потягів Інтерсіті+ та 9 поїздів далекого сполучення. Потяги почнуть їздити з 1 червня. Квитки вже можна купити через офіційний сайт «Укрзалізниці» та каси. Міністр інфраструктури Владислав Криклій говорить, що їхня вартість не збільшилася. Поки поїзди курсуватимуть на Південь, Центр та Схід України. Натомість у західному напрямку «Укрзалізниця» не запустила жодного маршруту.

Інформацію про напрямки, за якими можна поїхати потягом, подано в інфографіці Радіо Свобода.

Півтора мільйона українців у Туреччині

І ще трішки про подорожі, але за кордон. Україна і Туреччина запускають процес відновлення авіасполучення між країнами, про це домовилися дипломатичні відомства обох держав. Якщо ситуація зі стримуванням COVID-19 дозволить, то українські туристи цього літа зможуть полетіти відпочивати до Туреччини, яка для України є одним із основних туристичних напрямків, припускають туроператори та експерти. Торік Анатолійський півострів відвідали півтора мільйона українців. Скільки з них можуть повторити подорож цього літа, коли та як відкриється туристичне «вікно можливостей», з'ясовувало Радіо Свобода.

Фотопортрети медиків екстреної допомоги, які щодня рятують життя

Вони щодня рятують життя українців, приїжджаючи на виклики. Вони мають різний стаж та професію, проте всі працюють в службі екстреної допомоги. Це – фельдшери, лікарі, водії та диспетчери.



Під час критичної ситуації пацієнти не запам’ятовують облич тих, хто прийшов на допомогу та врятував їхні життя. До дня екстреної медичної допомоги (Emergency Medicine Day), який цього року в Європі відзначають 27 травня, Всеукраїнська рада реанімації ініціювала фотопроєкт із портретами медиків з різних регіонів України.

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