Це «детектив очима вбивці»: опублікували інсайдерську звітність Кремля перед нападом на Україну

Усвідомлення світом колонізаторських прагнень сучасної Росії дає можливість зрозуміти причини ведення нею війни проти України. Доказом намірів Кремля є його інсайдерська звітність за період, що передував широкомасштабному вторгненню в Україну 24 лютого 2022 року. Цю звітність опублікував колишній головний редактор телеканалу «Дождь» Михайло Зиґар. Подробиці передає «Голос Америки».

«Демонтаж імперіалістичного мислення» – таке обговорення зініціював Національний фонд підтримки демократії (NED) у Вашингтоні.

...посприяти припиненню «пошуку виправдань Кремля і його жорстокої війни

Президент NED Деймон Вілсон представив книгу російського журналіста, колишнього головного редактора телеканалу «Дождь» Михайла Зиґара «Війна і покарання: історія російського гноблення та українського опору». У якій, зокрема, опублікована детальна інсайдерську звітність про ухвалення рішень режимом Путіна за місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Вілсон вважає, що книга може посприяти припиненню «пошуку виправдань Кремля і його жорстокої війни» як російською, так і західною аудиторією.

Для самих росіян, каже Вілсон, це дуже потрібна дискусія, оскільки міжнародна агресія Росії живиться внутрішніми репресіями.

«Детектив очима вбивці»

«Я називаю це «детектив очима вбивці», це історія про те, як Росія пресувала Україну з 17 століття», – так сам Михайло Зиґар описує свою книгу.

Зиґар каже, що відчув особисту потребу і відповідальність, щоб почати писати про це, оскільки досі навіть в університетах на Заході шириться створений пропагандистами імперський історичний наратив Російської імперії.

У Росії навіть ще не починали інтелектуальний процес переосмислення Російської імперії

Багато росіян, наголошує Зиґар, вірять у цей історичний наратив та у чимало сфабрикованих псевдоісторичних «фактів». І тому у своїй книзі він намагається розвінчати міфи, які в Росії використовували для гноблення України.

На думку Зиґаря російське суспільство, інтелектуали навіть ще «не починали інтелектуальний процес переосмислення Російської імперії, тоді як, наприклад, у Великій Британії цей процес почався 100 років тому».

«Більшість російських істориків були зосереджені на злочинах більшовизму, Сталіна, Леніна, але ніколи не торкалися ширшої ідеї російського імперіалізму, – сказав Зиґар. – І тому мені довелося написати ці книги».

Інсайдерська звітність Кремля перед 24 лютого

Книгу Зиґара Деймон Вілсон також називає «довідником мислення путінського режиму».

Розуміння імперіалістичних коренів менталітету Росії має вирішальне значення для формування політики

Видання пропонує детальну інсайдерську звітність про ухвалення рішень режимом Путіна за місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

«Це цінний ресурс для тих, хто намагається зрозуміти війну Росії проти України. Розуміння імперіалістичних коренів, мотивацій і менталітету Росії має вирішальне значення для формування політики, що змогла б досягти справедливого і міцного миру для України», – вважає Вілсон .

До дискусії приєдналася також одна із провідних світових експерток з питань російської політики Фіона Гілл, колишня співробітниця Національної розвідки США, нині - старша наукова експертка Центру США та Європи Інституту Брукінґса.

Експертка відзначила роботу російського автора з викриття президента Росії Путіна та його оточення. А також висвітлення ним інформації про російський імперіалізм, оскільки досі чимало людей на Заході не усвідомлюють колонізаторську суть російської політики.

Люди не звикли думати про Росію як про загарбника, оскільки вона не мала заморських колоній як решта імперій, а також можуть досі думати, що Україна була раніше «російською територією», каже Гілл.

Хто осмислить, що накоїла Росія у цій війні?

Михайло Зиґар нагадує, що діалог у Німеччині про Голокост, нацизм і концтабори був певним табу для покоління свідків нацистських злочинів. «І лише перше покоління, яке народилося після війни, було достатньо вільним, щоб обговорювати це», – стверджує він.

З огляду на це, автор припускає, що лише наступне покоління росіян зможе осмислити, що насправді було зроблено Росією щодо України.

«Я сподіваюся, через 25 років після закінчення цієї війни проти України з’явиться нове покоління росіян, яке буде достатньо вільним, щоб прийняти це, цю розмову», – каже Зиґар.