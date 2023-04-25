Південь: ЗСУ почали зачистку?

Речниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що ЗСУ в останні три доби проводять «дуже потужну» зачистку лівого берега Дніпра від вогневих позицій російських окупантів.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

За її словами, було знищено від 13 до 22 одиниць техніки та кілька систем ППО. При цьому вона наголосила, що українська армія поки що працює у контрбатарейному режимі – тобто за допомогою артилерії та інших далекобійних систем.

Раніше американський Інститут вивчення війни зауважив, що ЗСУ, швидше за все, зайняли невелику смугу лівого берега Дніпра навпроти Херсону – при цьому українським захисникам вдалося закріпитися там.

Російські «воєнкори» після цього почали повідомляти про «погані тенденції» для росіян на Півдні, а також про обстріл позицій загарбників поблизу міста Олешки.

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Після відходу з Херсону восени минулого року російські війська почали обстрілювати його та прилеглі міста правого берега Дніпра, від чого гинули і цивільні.

Сили оборони України заявляли, що намагатимуться створити 30-кілометрову зону безпеки навколо Херсону, але без висадки на іншому березі Дніпра це було б важко зробити.

Головні питання випуску:

Завдяки чому ЗСУ змогли розпочати «дуже потужну» зачистку лівого берега Дніпра від загарбників?

Чи є висадка українських воїнів на лівому березі лише операцією з відсунення військ РФ від Херсону – чи це зачин на прийдешній контрнаступ?

І чи можуть ЗСУ піти вперед на Олешки?