Південь: ЗСУ почали зачистку?

Речниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що ЗСУ в останні три доби проводять «дуже потужну» зачистку лівого берега Дніпра від вогневих позицій російських окупантів.
За її словами, було знищено від 13 до 22 одиниць техніки та кілька систем ППО. При цьому вона наголосила, що українська армія поки що працює у контрбатарейному режимі – тобто за допомогою артилерії та інших далекобійних систем.
Раніше американський Інститут вивчення війни зауважив, що ЗСУ, швидше за все, зайняли невелику смугу лівого берега Дніпра навпроти Херсону – при цьому українським захисникам вдалося закріпитися там.
Російські «воєнкори» після цього почали повідомляти про «погані тенденції» для росіян на Півдні, а також про обстріл позицій загарбників поблизу міста Олешки.
Після відходу з Херсону восени минулого року російські війська почали обстрілювати його та прилеглі міста правого берега Дніпра, від чого гинули і цивільні.
Сили оборони України заявляли, що намагатимуться створити 30-кілометрову зону безпеки навколо Херсону, але без висадки на іншому березі Дніпра це було б важко зробити.
Головні питання випуску:
Завдяки чому ЗСУ змогли розпочати «дуже потужну» зачистку лівого берега Дніпра від загарбників?
Чи є висадка українських воїнів на лівому березі лише операцією з відсунення військ РФ від Херсону – чи це зачин на прийдешній контрнаступ?
І чи можуть ЗСУ піти вперед на Олешки?