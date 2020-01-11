Посол: Україна наполягла на залученні канадських експертів до розслідування катастрофи рейсу МАУ

Україна налагоджує взаємодію з іншими сторонами у проведенні міжнародного розслідування катастрофи літака українських авіаліній МАУ в Ірані. Про те, чому співпраця між Україною та Канадою у цій справі є особливою і чому саме на Україну інші країни сподіваються у встановленні співпраці з Іраном у розслідуванні, розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Канада не має свого посольства у Тегерані, і на цей момент у Канади не було можливості залучити своїх спеціалістів до розслідування. Тому роль посольства (України) є особливою

«Роль України особлива, наголосив дипломат. – Канада не має свого посольства у Тегерані, і на цей момент у Канади не було можливості залучити своїх спеціалістів до розслідування. Тому роль посольства (України) є особливою. У нас є дипломатична команда, яка працює в Тегерані. Також до Тегерану прибула команда українських спеціалістів, які вже зараз працюють з іранськими спеціалістами на професійному експертному рівні, і це те, що тут, у Канаді, надзвичайно цінують».

Саме Україна наполягала на долученні канадських спеціалістів до розслідування, каже дипломат: «Україна, наш президент і міністр закордонних справ у своїй комунікації з іранською стороною прямо наполягали і закликали Іран залучити канадських спеціалістів для якнайкращого розслідування цієї трагедії».

Загалом, інші країни покладають великі надії щодо можливості налагодження міжнародної співпраці в розслідуванні, каже Шевченко.

На нас і Канада, і багато інших країн дивляться по-особливому. Вони покладають на нас великі надії

«За міжнародними правилами, у випадку авіаційних катастроф розслідування очолює країна, де сталася аварія, – зауважує дипломат. – Іран фактично задає формат, у якому проводиться вся робота. Важливо, що ми можемо робити це – говорити з Іраном, наводити аргументи, наводити аргументи здорового глузду. Для цього потрібна хороша скоординована робота різних країн. Україна в цій ситуації відіграє абсолютно унікальну роль. На нас і Канада, і багато інших країн дивляться по-особливому. Вони покладають на нас великі надії. І я думаю, що для нас дуже важливо з цією роллю впоратись».

Міжнародне розслідування – це тест для України на здатність ефективно та результативно працювати, каже посол. На теперішньому етапі основний пріоритет розслідування – ідентифікація тіл загиблих, відзначає дипломат.

Шевченко наголошує: трагедія рейсу МАУ в Ірані – це також випробовування особливого партнерства і дружби України й Канади.

«Це справді та ситуація, – переконаний Шевченко, – де Україна як партнер буде рада надати таку допомогу. І ми кажемо канадцям, що скрізь, де ми можемо допомогти, комунікацією, підтримкою, – допомогти канадській владі або канадським родинам, які зараз розбиті цим горем, ми будемо готові зробити те, що від нас залежить. Це особливе партнерство і особлива дружба, яка зараз випробовується цією бідою, цією трагедію. Це тест на наше співпереживання. Тому зраз є чіткі пріоритети: розслідування і турбота про родини. В цьому напрямку Україна з Канадою дуже щільно координуються».

У катастрофі літака рейсу МАУ з Ірану загинуло понад 170 людей, включаючи 63 канадців, 82 іранців, 11 українців, 10 шведів, 4 афганців, 4 німців і 3 британців.

«Ми не заспокоїмося, поки не доможемося справедливості», – заявив у своєму зверненні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 9 січня.

«Родини загиблих і усі канадці хочуть отримати відповіді. Я хочу отримати відповіді. Це означає завершення, відповідальність і справедливість. Ми не заспокоїмося доти, поки не доможемося цього», – наголосив Трюдо.

Із Трюдо двічі розмовляв президент України Володимир Зеленський про розслідування катастрофи.

«Україна і Канада всіма можливими засобами підтримуватимуть об’єктивне і всебічне розслідування», – заявив український президент у твітері.