Генпрокуратура Вірменії відкрила справу про подвійне громадянство президента Сарґсяна

Генеральна прокуратура Вірменії відкрила справу у зв'язку з обвинуваченнями про приховування подвійного громадянства президентом країни Арменом Сарґсяном, повідомив на своїй сторінці в фейсбуці глава Палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян.

Як повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», заяву про приховування Сарґсяном подвійного громадянства, за його словами, раніше подали 53 адвокати, однак Спеціальна слідча служба (ССС) відмовилася порушувати кримінальну справу.

«Генпрокуратура скасувала рішення ССС і порушила кримінальну справу за статтею 325 частини 1 Кримінального кодексу («Фальсифікація, збут або використання документів»)», – повідомив він. У наглядовому органі вважають правомірними припущення позивачів про те, що британське громадянство Сарґсяна було припинено не у 2011 році, а пізніше.



У позові адвокатів зазначено, що Сарґсян був громадянином Великої Британії з 2003-го по 2012 рік. Президентом його обрали 2 березня 2018 року, тоді як згідно з законом, він може бути обраний главою держави, якщо він є громадянином Вірменії протягом останніх шістьох років. Це означає, що його громадянство повинно було бути припинено до 1 березня 2018 року, зазначили адвокати.

У 1992-1993 роках Сарґсян був тимчасовим повіреним у справах Вірменії, потім послом Вірменії в Великії Британії і Північної Ірландії. Після чого він рік був головним послом країни в Євросоюзі. У 1996-1997 роках обіймав посаду прем'єр-міністра Вірменії, в 1998 році знову став послом Вірменії у Великій Британії, але через два роки пішов у бізнес, а в 2013 році Саркісян знову зайняв пост посла Вірменії в Лондоні.