Радіо Свобода Daily: активісти закликають не дати ПАРЄ зняти санкції з Росії

Не дати ПАРЄ зняти санкції з Росії

Розпочнімо з актуального. У соціальних мережах Facebook і Twitter запустили онлайн-акцію проти зняття санкцій із Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.

«Цього вівторка, 9 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи буде голосувати за резолюцію, щоб зняти санкції з Росії. У документі немає про це ні слова, але всі розуміють, що запропоновані зміни до регламенту ПАРЄ зроблять просто неможливим їх продовження», – мовиться в повідомленні спільноти Save Oleg Sentsov. Організатори акції вважають, що «все це особливо цинічно, враховуючи, що жодна вимога Ради Європи до Путіна про припинення порушень у Криму і на Донбасі так і не була виконана», і пропонують у фейсбуці написати під постами відомих політиків заклик до онлайн-акції з вимогою не скасовувати санкції проти Росії і додати картинку й хештеги #SaveOlegSentsov і #SaveCouncilEurope.

«Довгих років тюрми» Путіну

У Росії тим часом у день народження президента Росії Володимира Путіна група громадських активістів перекрила рух на вулиці Повстання у російському Санкт-Петербурзі. Учасники акції запалили фальшфеєри у кольорах прапора Росії та розтягнули банер із написом: «Довгих років тюрми». Після акції правоохоронці затримали чотири особи.

«Про що питали, те й відповіли»

В СБУ заперечили слідчі та розшукові дії щодо журналістки, головного редактора програми «Схеми: корупція в деталях» Наталки Седлецької. Аналогічну за змістом відмову СБУ надіслала журналістці Крістіні Бердинських. Обидві журналістки, за версією слідства, були на off-the-record зустрічі з директором Національного антикорупційного бюро України, після якої в ГПУ відкрили кримінальне провадження.

Раніше Радіо Свобода опублікувало документи, які, за словами адвокатів журналістів, навпаки, підтверджують, що оперативні підрозділи СБУ за дорученням Генпрокуратури проводили слідчі (розшукові) дії щодо журналісток і навіть прозвітували про це.

«Виконувати окремі доручення інших правоохоронних органів та здійснювати слідчі дії – це різні поняття. Про що питали, те й відповіли», – так прокоментувала цю відповідь речниця СБУ Олена Гітлянська у коментарі виданню «Детектор-Медіа».

TruCam почали працювати

Від 8 жовтня патрульна поліція України почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam. Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, «щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення».

Використовуватимуть камери лише із розміщенням дорожніх знаків, що повідомляють про фото- й відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення і в місцях із підвищеним рівнем аварійності внаслідок перевищення швидкості.

Обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год набуло чинності ще на початку 2018 року в Україні. Але дотепер правоохоронці не могли вимірювати швидкість і штрафувати за порушення, бо питання технічних засобів фіксації швидкості і санкцій для порушників не було погоджене парламентом.

Про що ще варто знати?

Служба безпеки України підтвердила, що затримала громадянина України Тимофія Нагорного – колишнього чоловіка гімнастки Лілії Подкопаєвої. Його звинувачують у державній зраді та шахрайстві. Слідчий суддя Печерського районного суду Києва вже обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, яка становить 528,6 тисячі гривень.

Міському голові Черкас Анатолієві Бондаренку повідомили про нову підозру – у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки, повідомили у прокуратурі Черкаської області.

А от декілька народних депутатів Верховної Ради запропонували позбавити Ані Лорак, Таїсію Повалій, Миколу Баскова, Віталія Козловського, Світлану Лободу і Філіпа Кіркорова звань народних артистів України.

Кохання поета і чекістки

І трішки про минуле. Як виявилось, Марія, дружина поета Володимира Сосюри, регулярно писала доноси на свого чоловіка, повідомляла про те, що відбувалося у його оточенні, переказувала, про що говорять знайомі і сусіди по будинку «Роліт», у якому тоді у Києві жили відомі українські літератори. При цьому «Даніна» – такою було чекістське псевдо Марії Сосюри – розповіла про свою співпрацю з органами держбезпеки не тільки чоловікові, а й коханцеві, особистому лікарю та випадковому знайомому. За розголошення «державної таємниці» її засудили до 10 років таборів. Про талант, неоднозначність й інші «темні плями» цієї історії знайдете за посиланням.

Поради від криптоанархістів

Кожен переконаний у тому, що має приватне життя. Ви зачиняєте на замок двері своєї квартири, закриваєте штори і з відчуттям безпечності вмикаєте комп’ютер. Проте в момент, коли ви виходите в інтернет – приватність стає хитким поняттям. Що потрапляє в інтернет – залишається там навічно, а про налаштування приватності в соцмережах можна забути, запевняють технічні інженери і хакери.

Чому кожен має що приховувати, наскільки легко і для чого зловживати особистими даними пересічної людини і до чого тут політика? Ми вирішили запитати про це провідних спікерів цьогорічного Хакерського конгресу у столиці Чехії Празі – двох криптоанархістів на прізвиська Smuggler та Frank Braun.

Подумайте: а що про себе у мережі розповідаєте ви?

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