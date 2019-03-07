Радіо Свобода Daily: на виконання рішення КСУ справу про незаконне збагачення Труханова закрили

Провадження щодо Труханова закрите

Кримінальне провадження про незаконне збагачення щодо мера Одеси Геннадія Труханова закрите, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

«На виконання рішення Конституційного суду, який фактично узаконив незаконне збагачення в Україні, детективи НАБУ розпочали закривати кримінальні провадження за статтею 368-2 КК України. Серед уже закритих – справи за фактами незаконного збагачення посадовців та суддів, а також мера Одеси», – заявили в бюро.

Водночас у НАБУ розповіли, що одеський міський голова вже обвинувачується у заволодінні 185 мільйонами гривень міського бюджету. Справа стосовно нього слухається у Малиновському районному суді Одеси. Рішення Конституційного суду не має стосунку до цього судового процесу, бо тут Труханову інкримінують злочин, передбачений статтею 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Міжнародний аудит концерну «Укроборонпром»

Справа про кримінальну діяльність фірми «Оптимумспецдеталь» при поставці товарів для оборонної галузі «вийшла на фінал», повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Після отримання остаточного акту податкової перевірки керівникові фірми було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 мільйона гривень. Після експертизи листування Рогози можливими стануть і підозри іншим фігурантам провадження», – написав Луценко у фейсбуці.

Тим часом президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна вирішила ініціювати міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром». «Ми ініціюємо зараз, відповідно до закону про національну безпеку, комплексний міжнародний аудит концерну «Укроборонпром». Комплексну ревізію усіх контрактів. Це має бути абсолютно прозоро, забезпечувати повну довіру, в тому числі і з боку українського суспільства», – сказав він.

Далі три новини про вибори

Перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос заявив про рішення зняти свою кандидатуру з виборів президента України, заявивши, що вважає «в тих умовах, у яких перебуває держава, недоцільним зміну Верховного головнокомандувача Збройних сил України».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та СБУ затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 мільйонів гривень кандидатові в президенти Юрієві Тимошенку за відмову балотуватися.

ЦВК звернулася до СБУ та поліції через заяву «Нацдружин» про можливе застосування сили на виборах.

Напад на знімальну групу «Схем»

6 березня під час зйомок у селищі Чабани у Київській області на знімальну групу програми «Схеми: корупція в деталях» у складі журналістки Катерини Каплюк і оператора Бориса Троценка був здійснений напад. Інцидент стався у приміщенні Чабанівської селищної ради. Чоловіки завдали травм операторові і зламали відеокамеру. Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників чабанівського селищного голови Олександра Киризлієва. ​Журналісти впізнали двох чиновників. Це Володимир Чуприна, заступник селищного голови з питань роботи житлово-комунального господарства, та Юрій Бондар, заступник селищного голови з питань роботи виконавчих органів.​

На місце інциденту журналісти викликали поліцію і швидку, щоб зафіксувати побої. Після обстеження у лікарні медики діагностували у Бориса Троценка струс мозку.

Скасували «книгу відгуків і пропозицій»

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про відмову від «книги відгуків і пропозицій» на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного господарства, повідомив на сторінці у фейсбуці перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. За його словами, це зменшить на 125 мільйонів гривень щорічно витрати всіх суб’єктів у сфері торговельної діяльності. Очікується, що «книгу відгуків і пропозицій» замінять call-центри і засоби електронного зв’язку.

Друга людина в історії позбулася ВІЛ

І про важливі новини в медичній сфері. Друга людина в історії змогла позбутися ВІЛ. Останні півтора року її аналізи чисті – слідів вірусу немає. Лікарі, хоч і визнають успіх, не поспішають використовувати слово «вилікуваний», вважаючи за краще говорити про «тривалу ремісію».

Інколи, здавалося б, неможливе стає можливим. Вірте в це!

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