Радіо Свобода Daily: Потужності російської армії – від війни в Грузії до вторгнення в Україну

Зеленський про впровадження ринку землі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у відеозверненні щодо впровадження ринку землі. Він вважає несправедливим позбавлення права українців купувати чи продавати землі сільськогосподарського призначення, так само, як його позбавлені громадяни КНДР, Венесуели, Таджикистану, Куби чи Конго. «Незабаром Верховна Рада України розглядатиме питання щодо впровадження в Україні ринку землі. Останні 20 років цим питанням маніпулюють», – сказав президент, вказавши, що «старим політикам» вигідний мораторій на продаж землі. Президент також додав, що іноземці отримають змогу купувати українську землю лише за результатами всеукраїнського референдуму. За його словами, Верховна Рада розробить закон, який чітко встановить види і механізми референдуму для вирішення тих чи інших питань.

11 листопада в усіх областях України відбулися акції протесту проти проведення земельної реформи і відкриття ринку землі. Така акція має відбутися сьогодні, 12 листопада, під стінами Верховної Ради.

Про звільнення Геруса і причини

Президент Володимир Зеленський звільнив народного депутата від «Слуги народу» Андрія Геруса з посади свого представника в Кабінеті міністрів. Указ про це оприлюднив Офіс президента. Сам Герус пояснив своє звільнення тим, що понад два місяці не виконує функцій представника президента у Кабміні, і відкинув припущення, що його звільнення могло бути пов’язане з конфліктом із ексдепутатом Олегом Ляшком у залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль».

Рівень довіри до Зеленського знижується – соцопитування

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського знижується, свідчить соціологічне опитування «Центру Разумкова». Президентові «повністю довіряють» 20,4% опитаних, «скоріше довіряють» – 47,8%, «скоріше не довіряють» – 15,5%, «зовсім не довіряють» – 9,3%. Згідно із жовтневим опитуванням, Зеленському «повністю довіряли» 19,5%, «скоріше довіряли» – 50,4%. У вересні президенту «повністю довіряли» – 30,5%, «скоріше довіряли» – 48,9%.

Новій Верховній Раді «повністю довіряють» 5,5%, «скоріше довіряють» – 38,2%, «скоріше не довіряють» – 31,7%, «зовсім не довіряють» – 13%. За два місяці кількість людей, які вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, знизилася з 57,2% до 37,5%.

Потужності російського війська: до якої війни готується Кремль і що загрожує Україні?

Російська армія, як стверджують фахівці, зробила якісний ривок від війни в Грузії до вторгнення в Україну. Нове дослідження американських аналітиків підтверджує, що Росія здатна проводити стрімкі операції і загрожувати не тільки своїм безпосереднім сусідам. До того ж, Москва продовжує витрачати гроші на модернізацію армії. До якої війни готується Кремль? Що загрожує Україні? Чи здатна Росія посилити свою роль на міжнародній арені? Про це – у матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

Яким мир на Донбасі бачать у Києві та в окупованому Донецьку?

Хто, з ким, коли і на яких умовах може домовитися, щоб на Донбасі настав мир? Виведення російських військ, повний доступ міжнародним миротворцям на Донбас, обмін полоненими «всіх на всіх», особлива економічна зона – як це все має статися? Журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії вирішили дізнатися, яким мир на сході України бачать прості українці по обидва боки лінії розмежування – у Києві й окупованому Донецьку. Читайте тут.

Голодомор-геноцид і Росія: чого не добилися українці, а добилися євреї та вірмени

Чим гальмується процес визнання факту масового нищення українців сталінським режимом як геноциду у світі? Чому Росія чинить такий сильний спротив цьому процесові? Що і у який спосіб змогли зробити євреї й вірмени, щоб домогтися визнання фактів геноциду проти їхніх народів? Як це впливає на геополітику? Відповіді на ці запитання читуйте у матеріалі-дослідженні Радіо Свобода.

«Це кіно про біль»: соцмережі про стрічку «Додому»

7 листопада у прокат вийшла стрічка кримськотатарського режисера Нарімана Алієва «Додому». Ще до офіційного релізу в Україні він вже увійшов у лонг-лист премії «Золотий глобус» у категорії «Фільм іноземною мовою», а також у лонг-лист американської кінопремії «Оскар» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Радіо Свобода зібрало перші реакції на фільм із соціальних мереж – декого стрічка змусила замислитись, декого надихнула, а когось засмутила. Цей фільм багато користувачів уже визначили як той, який обов’язково потрібно подивитись у 2019 році. Якщо ви ще досі не пішли на цей фільм, то ось вам кілька аргументів на його користь. А ми обіцяємо вам не спойлерити.

Футбол і расизм: що робити з інцидентом на матчі «Динамо» – «Шахтар»

Недільний матч «Динамо» – «Шахтар» (0:1) у Харкові кілька разів зупиняли через расистські вигуки фанів київської команди. Півзахисник і чинний капітан «Шахтаря» бразилець Тайсон у відповідь показав їм середній палець, за що отримав червону картку. Інцидент викликав широку дискусію, на нього звернули увагу іноземні медіа й відомі футболісти. Відео, де чути, що кричать уболівальники «Динамо», наразі у публічному доступі немає, а українська Прем’єр-ліга хоча й засудила прояви расизму в українському футболі, та конкретних санкцій щодо футбольного клубу наразі не запровадила. Детальніше про це – у матеріалі.

Спорт за тиждень

«Золоті» перемоги на світовій першості з легкої атлетики серед паралімпійців, чемпіони світу з самбо, найкращі спортсмени в історії й нові рейтинги, де українці серед лідерів… Черговий спортивний тиждень минув, і Радіо Свобода розповідає про головні перемоги і досягнення «синьо-жовтих». ​

Ні – расизму, так – рівності і перемогам!

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