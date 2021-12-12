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Політика

Радіо Свобода Weekly: Переговори Байдена з Путіним, крапка у справі Марківа і криптоферма для Коломойського

Фотоколаж: президент США Джо Байден (ліворуч) і президент Росії Володимир Путін під час переговорів у режимі відеоконференції 7 грудня 2021 року

Компроміси і «червоні лінії» у переговорах Байдена і Путіна: які результати для України?

Двогодинна розмова президентів двох великих ядерних держав і центральна тема переговорів – Україна. Чи є такі результати переговорів президента США Байдена і президента Росії Путіна такими, що можна розцінити як позитивні для України? І що викликає занепокоєння? Відповіді на ці запитання шукайте тут.

Якби Україну взяли в НАТО: що змінилося б для Європи в цілому, і Росії?

Президент Росії Володимир Путін у розмові по відеозв'язку з президентом США Джо Байденом заявив, що Кремль хоче отримати «юридично зафіксовані гарантії, що виключають розширення НАТО в східному напрямку», бо, мовляв, це загрожує безпеці Росії. Однак сама Росія в 2014 році порушила територіальну цілісність України, окупувавши Крим і спровокувавши та підживлюючи конфлікт на Донбасі. І зараз погрожує Україні широкомасштабним вторгненням, сформувавши поблизу кордонів з Україною щонайменше 100-тисячне ударне угрупування військ. А чи існувала б така загроза для України, якби вона вже була членом Північноатлантичного безпекового альянсу? Чи була б зараз така напружена ситуація в Європі та світі? І що б сталося, якби зараз Україну взяли в НАТО? Радіо Свобода зібрало відповіді безпекових аналітиків на ці гіпотетичні запитання.

Олексій Арестович: шантаж Путіна не пройшов

Розв’язана Володимиром Путіним війна проти України є авантюрою, яка закінчиться поразкою російської армії. Це зазначив в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, Путін продовжує тиснути на Україну та блефувати, шантажуючи Захід. І після відеозустрічі президента Росії із лідером США Джо Байденом жоден російський солдат не відійшов від українських кордонів, розповів Арестович. Але ЗСУ готові чинити спротив, наголосив він у Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода.

Кремль зазнав поразки від України на теренах Італії: судова епопея бійця Марківа завершена

В Італії після 4 з половиною років позитивно завершилася судова справа проти України та її військовослужбовця 32-річного Віталія Марківа з українсько-італійським громадянством. Верховний касаційний суд країни в Римі 9 грудня 2021 року остаточно визнав солдата невинним і непричетним до загибелі іноземних журналістів на війні на Донбасі 7 з половиною років тому. Суд третьої інстанції відкинув усі скарги стосовно Української держави та її збройних структур. Гвардієць Марків відчув надзвичайне полегшення, Київ оголосив перемогу в боротьбі з черговою гібридною атакою Кремля, а в Італії – хто радіє тріумфу справедливості, а хто жалюгідно ще махає кулаками і кличе далі шукати «правду». Детальніше у матеріалі.

Боєць Національної гвардії України Віталій Марків під час повернення до України. Київ, 4 листопада 2020 року
Боєць Національної гвардії України Віталій Марків під час повернення до України. Київ, 4 листопада 2020 року

Далі коротко про те, що могли пропустити:

  • ЄС готовий запровадити жорсткі санкції до Росії у разі вторгнення в Україну. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про те, що агресія Росії проти України «обов'язково спричинить наслідки».
  • США відправлять Україні стрілецьку зброю і боєприпаси – Пентагон. Йдеться про останні елементи безпекового пакету вартістю 60 мільйонів доларів.
  • ДТП на Чернігівщині: суд заарештував водія вантажівки, а уряд створив комісію з розслідування. Внаслідок ДТП загинули 13 людей.
  • Львівські депутати пропонують карати за заперечення Голодомору і наругу над пам’яттю жертв геноциду. Вони вимагають встановити за це кримінальну відповідальність.
  • СБУ розсекретила та опублікувала документи, що викривають репресії СРСР у Криму. Матеріали мають важливе значення в умовах гібридної війни з Росією.
  • Росія заявляє, що український військовий корабель «Донбас» «створює загрозу безпеці мореплавства».

Українська криптоферма для Коломойського. Звідки дешева електроенергія?

Від феросплавів до криптоферми. Що поєднує Ігоря Коломойського з майнінгом криптовалюти? І до чого тут дешева електроенергія, великий обсяг якої закупив трейдер з орбіти олігарха у державного «Енергоатому» і що є предметом офіційного розслідування правоохоронців? Про нові способи заробітку за старими олігархічними правилами дивіться у розслідуванні журналістів проєкту «Схеми».

Що залишилося від СРСР через 30 років?

8 грудня 1991 року лідери України Росії та Білорусі підписали в Біловезькій пущі заяву про «припинення існування» СРСР і про утворення СНД. Як українці, білоруси та росіяни ставляться до СРСР і його розпаду? Як змінилося це ставлення за останні 30 років?

Президент України Леонід Кравчук (другий ліворуч), голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич (третій ліворуч) та президент Росії Борис Єльцин (другий праворуч) під час підписання Біловезької угоди, яка констатувала припинення існування СРСР. Біловезька Пуща поблизу Берестя (Білорусь), 8 грудня 1991 року
Президент України Леонід Кравчук (другий ліворуч), голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич (третій ліворуч) та президент Росії Борис Єльцин (другий праворуч) під час підписання Біловезької угоди, яка констатувала припинення існування СРСР. Біловезька Пуща поблизу Берестя (Білорусь), 8 грудня 1991 року

Захист персональних даних дитини: на що треба звернути увагу батькам?

Вже 10 років в Україні діє Закон «Про захист персональних даних», який регулює питання обробки відомостей про людину, а також захищає її право на приватність. Чи розуміють українці важливість захисту своїх персональних даних, особливо, відомостей про неповнолітніх? На які ризики можуть наражатися діти, і чим корисний в цьому плані є закордонний досвід? Подробиці у матеріалі.

160-літній ювілей. Чому досі у Києві немає вулиці, яка б носила імֹ’я Євгена Чикаленка?

9 (21) грудня минає 160 років від дня народження мецената, громадського діяча, видавця і публіциста Євгена Чикаленка. Його прагнення незалежної України, поширення знань про її історію, яка збагатила й збагачує європейську історію й культуру, не втратили актуальності й сили. У родині Євгена Чикаленка часто згадували афоризм, одну з його найвідоміших думок, яку він повторював часто: «Легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені». Детальніше про життєпис видатного мецената.

Зв’ְязок поколінь: на Прикарпатті молода пара зробила фотосесію у стилі прапрабабусі і прапрадідуся

Молода пара відтворила весільну фотографію у стилі, як були вбрані 90 років тому прапрабабуся і прапрадідусь із Коломийщини. Одна весільна світлина зроблена у період 1930–1931 років, а друга ‒ нещодавно. Щоб таку фотографію зробити, родина відреставрувала столітній кептар, у якому був вбраний молодий у 30-х роках минулого століття.

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