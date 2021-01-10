Радіо Свобода Weekly: Кривонос розповів про нереалізовану десантну операцію зі звільнення Криму у 2014 році

Українці спантеличені посиленням карантину: презервативи та батарейки опинилися «під забороною»

В Україні почав діяти локдаун, який триватиме до 24 січня. Зокрема, він торкнувся полиць магазинів: торгівлю непродовольчими товарами обмежили. Схоже, запроваджені обмеження спричинили плутанину та спантеличили українців – як покупців, так і продавців. Радіо Свобода зібрало реакцію соцмереж: скарги і жарти та спроби обійти заборони на продаж товарів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, що без посилених протиепідемічних заходів за кілька тижнів потрібен був би жорсткіший карантин.

Битва за вакцину від COVID-19: українські відомства сперечаються про закупівлю, а ЄС і США вже вакцинуються

Цього тижня в Україні розгорілося одразу кілька скандалів довкола вакцини від COVID-19.

Міністерство охорони здоров’я і державне підприємство «Медичні закупівлі» звинувачують одне одного в зриві закупівель вакцини для України. Каменем спотикання стало те, хто саме і як має погоджувати умови угод з постачальниками. «Медичні закупівлі» звинувачують МОЗ у блокуванні їхньої роботи, про цю проблему говорить і частина експертів. А поки триває цей конфлікт, країни ЄС, а також США, Канада і низка азійських держав вже почали вакцинацію. Україна ж домовилася лише про закупівлю китайської вакцини та про безкоштовне постачання вакцин у рамках допомоги країнам, що розвиваються. Однак цих доз вакцини буде значно менше за кількість громадян України.

Радіо Свобода зв’язалося із трьома українцями в Ізраїлі, Чехії та Великій Британії, і вони розповіли про свій досвід, а також про те, як наважувалися на щеплення та яким препаратом.

«Таємна вакцинація або скандал перед Різдвом»: чи можна таємно ввезти вакцину проти COVID-19 в Україну?

Політик і власник видання «Обозреватель» Михайло Бродський у переддень відзначення Різдва за юліанським календарем звинуватив очільника парламентського комітету Михайла Радуцького у контрабандному ввезенні вакцини проти коронавірусу в Україну і організації підпільних щеплень, а прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у таємній вакцинації. Радіо Свобода зібрало коментарі дотичних до скандалу осіб, а також поцікавилося, чи може партія вакцини потрапити в країну в обхід митного догляду.

Далі коротко про те, що ви могли пропустити:

Рік тому ми зібрали прогнози 12 експертів на 2020-й. Ось що з цього вийшло

Радіо Свобода на початку 2020 року зібрало 12 прогнозів щодо політики, війни та економічних показників. Деякі з припущень наших співрозмовників справдилися майже одразу, деякі так і залишилися ймовірністю. Радіо Свобода згадує основні тези прогнозів і аналізує, які з них справдилися, які ні, і на що вплинула пандемія коронавірусної хвороби COVID-19.

Секретна десантна операція. Як Київ намагався відбити Крим у 2014 році?

Українські військові готували секретну десантну операцію, щоб відбити Крим під час окупації 2014 року. На півострів планували перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ (Високомобільні десантні війська). Коли операція стартувала, в Криму на планових військових навчаннях вже перебувала розвідрота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників із Кіровоградського полку спеціального призначення та 79-у аеромобільну бригаду з Миколаєва. Чому операцію відмінили? Журналісти телепроєкту Крим.Реалії зустрілися зі свідками тих подій.

Адвокат Юлії Кузьменко розповів, як «білоруські записи» вплинуть на справу про вбивство Шеремета

«Білоруські записи», які з’явилися у публічному просторі 4 січня, вказують на те, що вбивство журналіста Павла Шеремета могли планувати на найвищому рівні. В Нацполіції України вже зробили заяву з приводу плівок і кажуть, що інформацію щодо можливих замовників отримали ще наприкінці 2020 року. Як же оприлюднені записи можуть вплинути на долю обвинувачених у вчиненні злочину – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь? Читайте у матеріалі.

За героїном, конфіскованим у Львові, могли стежити спецслужби кількох країн

Вантаж із тонною героїну, який продемонстрували у Львові, скоріш за все, був контрольованою закупівлею. Спецслужби вели його з моменту потрапляння в Україну, а може і раніше, говорять експерти. В «розробці», схоже на те, брали участь не тільки українські, але і європейські чи американські правоохоронці. Наркотики мали переправити до Європи дипломатичною поштою – про це правоохоронці майже не говорять. Усе, що вдалося дізнатися Радіо Свобода про цю спецоперацію, читайте за лінком.

Чому Україна досі не може повернути усіх жінок та дітей із сирійських таборів для біженців?

В Україну повернулися дві громадянки України та семеро дітей, яких кілька років утримували в сирійському таборі для біженців «Рож». Спецоперація по репатріації українських жінок та дітей із сирійських таборів вдалась частково: у Сирії досі залишаються 10 жінок та 30 дітей, які звернулися до держави з проханням повернути їх додому. Історію однієї з українок, яка опинилась у Сирії проти власної волі, втратила трьох чоловіків, та вже три роки виживає разом з дітьми у таборах для біженців – читайте тут.

Серед тих, хто штурмував Капітолій, було багато прихильників QAnon. Як теорія змови вплинула на американську політику

Унаслідок нападу прихильників Трампа на Конгрес США 6 січня загинули п’ятеро людей, понад 50 були заарештовані. Фотографії людей, які штурмували будівлю Капітолію і зайняли кабінети законодавців, поширили у соцмережах. Серед кадрів, які привернули увагу соцмереж, були фотографії кількох людей у яскравих костюмах: «шамана» з рогами, жінки в костюмі статуї Свободи і чоловіка, який сидів у кабінеті спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, демонстративно поклавши ноги на її стіл. Також серед тих, хто штурмував конгрес, була ветеранка ВПС США Ешлі Беббіт: вона стала першою загиблою і померла в лікарні від кульового поранення в груди.

Хто ці люди і чому вони пішли на штурм Конгресу? Як виявилося, багато серед них було прихильників конспірологічних теорій про глобальну змову.

Хто не визнає війну Росії проти України, той бреше – Фагот

2020-й – «хороший» рік чи «поганий» для ТНМК? Що буде з Jazzy Deluxe та іншими шоу нового року? Про це – в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода фронтмена гурту «ТНМК» Олега Фагота Михайлюти. Він також зокрема розповів про свою перемогу над коронавірусом і «карантинне» виживання гурту в переносному сенсі. Крім того, Фагот – слідом за піснею – виклав історію України за 5 хвилин і оцінив Зеленського на Банковій, не будучи «порохоботом». І як харків’янин пояснив, чому провалилася «ХНР».

В Угорщині у Тисі знайшли записку українки, написану 15 років тому

15 років подорожував Тисою лист маленької дівчинки. Пляшкову пошту знайшли в Угорщині. Адресатці сьогодні 18 років і вона живе поблизу Львова, навчається у Польщі. Записку в пляшці, яку Софія Спільник разом із сестрами кинула у річку Тису на Закарпатті у 2005 році, нещодавно знайшли в Угорщині. Радіо Свобода поспілкувалось із Софією Спільник.

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