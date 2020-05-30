Радіо Свобода Daily: події у Кагарлику та стрілянина у Броварах посилили розмови про відставку глави МВС Авакова

Бій за маршрут: хто й навіщо влаштував стрілянину у Броварах?

Стрілянина на вулицях міста. Десятки спортивних молодиків у темному одязі та у чорних масках злагоджено пересуваються по місту групами, ведучи прицільний вогонь по своїх супротивниках. Після появи поліції вони відступають дворами, ховають зброю до багажників своїх автівок та від'їжджають з місця бою. Так виглядав ранок 29 травня у Броварах – місті-супутнику Києва.

Управління Нацполіції Київської області того ж ранку лаконічно повідомило, що конфлікт зі стріляниною виник між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями та їхніми нелегальними конкурентами, та що частину його озброєних учасників затримали. За фактом збройної сутички порушено справу за статтею «хуліганство».

Попередню версію подій у Броварах виклав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Арсен Аваков повідомив, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями у Броварах, і, за однією з версій, може бути пов’язаний із корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів. За даними міністра, у збройній сутичці брали участь близько ста осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група, на трьох мікроавтобусах, приїхала з Києва, каже голова МВС.

«Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області», – таку версію озвучив Арсен Аваков. За лінком ви можете простежити хронологію подій та дізнатись як на стрілянину відреагували місцеві мешканці та чиновники. Детальніше обговорити цю ситуацію та й взагалі успішність реформи МВС ми вирішили у і студії з експертами.

Поліцейське свавілля у Кагарлику. Що кажуть місцеві?

І ще одна подія, яка поставила на вуха країну. 25 травня про Кагарлицький район Київської області заговорили по всій Україні. Напередодні 26-річна жінка звернулась до місцевої лікарні та повідомила про побиття і зґвалтування. За її словами, до цього причетні працівники поліції. В результаті двох підозрюваних правоохоронців затримали, а місцевий поліцейський відділок розформували. Згодом стало відомо, що підозрювані у побитті та зґвалтуванні жінки правоохоронці насправді намагалися вибити з неї зізнання про те, що вона та ще один потерпілий були співучасниками пограбування магазину.

Коментуючи подію, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наполягав, що подібні випадки – радше виняток, а не системна проблема. Проте у Кагарлику з Геращенком здебільшого не погоджуються. Як розповів Радіо Свобода депутат Кагарлицької міськради Максим Воловенко, місцеві жителі роздратовані низьким відсотком розкриття злочинів, а подекуди – бездіяльністю правоохоронців.

Про те, чим живе сьогодні Кагарлицький район, чого очікує від розслідування резонансної справи, та що кажуть про підозрюваних – у нашому репортажі.

Далі стисло

Деканоїдзе про можливість повернення в українську політику

29 травня низка ЗМІ поширила інформацію про те, що колишня очільниця Національної полції України Хатія Деканоїдзе прилетіла до Києва і незабаром, за ініцативою Міхеїла Саакашвілі, може очолити українську митницю. Журналісти також повідомили, що Деканоїдзе, нібито, вже мала зустрічі зі своїми колишніми українськими колегами, а президент Володимир Зеленський обмірковує її можливе призначення.

Відтак ми звернулись до самої Хатії Деканоїдзе, щоб вона спростувала чи підвердила розмови щодо її повернення в укрїанську політику. Якщо вам цікаво, чи претендує вона справді на якусь посаду в Україні, а також, якщо ви хочете знати про те, що не так з реформою української поліції, чи має міністр МВС Арсен Аваков іти у відставку, чи зможе правоохоронна система за президента Зеленського зазнати позитивних змін та чи справді повернення Міхеїла Саакашвілі в українську політику може принести якісь вагомі результати, переходьте за посиланням на інтерв'ю.

Лікарня на Львівщині – на межі виживання

Каша з пшона, варений буряк, хліб, чай – це сьогодні сніданок пацієнта Львівської обласної психіатричної лікарні. Таким він був і в попередні дні. Востаннє м’ясо, куряче, було у меню в лютому. Рибні страви, молочні продукти – про таке вже й не пам’ятають на столах пацієнтів. Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад», що розташована у Миколаївському районі Львівської області, з 1 квітня отримує обмежене фінансування і грошей ледь вистачає на хліб.

Якби не допомогли підприємці і волонтери, пацієнти їли б лише хліб і кашу, якої вистачило б до 4 червня. У медичному закладі розповідають, що складна ситуація – від дня, коли почався другий етап медичної реформи, до якої «Заклад» був неготовий. Нашій колезі медики зізнались: готові до більш радикальних кроків.

Платити чи терпіти?

І ще трохи про брак фінансів, але не лише в установ, а й в українців, що взяли кредити. Під час пандемії коронавірусу люди втрачають доходи і роботу, але зобов’язання перед банками залишаються у силі. Законодавчо депутати закріпили лише те, що кредитори за період карантину не можуть нараховувати штрафи і пені за прострочку платежів, а от щодо кредитних канікул – кожна установа визначається самостійно: надавати їх чи ні. То що робити українцям, яким банки відмовляють у кредитних канікулах на час карантину?

Що про можливу пандемію писали ЗМІ в 2016-2019 роках

І трішки ретроспективи насамкінець. За кілька років до нинішньої пандемії коронавірусу у провідних світових ЗМІ можна було знайти десятки статей і звітів експертів про те, що світ не готовий до потенційної смертельної пандемії, тоді ще теоретичної. Пропонуємо вам перенестися назад у часі і подивитися на кілька передбачень, які виходили на сторінках міжнародних медіа протягом останніх років.

Звісно, що точно саме коронавірусну інфекцію ніхто не передбачав. Але більшість погоджувалася: якась пандемія – лише питання часу.

Прислухайтесь до прогнозів, не нехтуйте застереженнями від інших!

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