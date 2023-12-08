 Битва за Чорне море виграна? Авдіївка, удари по енергетиці. НАЗК відкриває декларації

Нічні і ранкові обстріли. Росія атаку ракетами

Уночі 8 грудня російські військові ракетами С-300 завдали шість ударів по Харкову. А вранці оголосили про ракетну загрозу.

Після паузи у 79 днів, російська армія запустила крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. «Попередньо, біля 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години», – йдеться в повідомленні.

Що відомо?

ЗСУ відбили 30 атак на Авдіївському напрямку

Авдіївка залишається однією із найгарячіших ділянок фронту. Обстріли там, попри зміну погоди, не вщухають, а в Американському інституті вивчення війни відзначають просування сил РФ на цьому напрямку. Деталі про обстановку на фронті.

Україна розблокувала Чорне море. Сама?

Майже 7,5 млн тонн вантажів перевезли Чорноморським експортним коридором, який запустила Україна. Такі дані озвучив президент Зеленський у зверненні до лідерів G7.

Чи означає це те, що у морі стало спокійніше та безпечніше?

З 10 грудня відкриють декларації держслужбовців?

До 10 грудня у НАЗК планують завершити усі роботи і знову відкрити доступ до декларацій українських чиновників. Зважаючи на безпекові виклики, агентство покаже не всі декларації.

Що треба знати про цей процес і чому відновлення декларування важливе?

Електроенергії не вистачає?

Через дефіцит електроенергії Україна залучила аварійну допомогу з Румунії, Польщі, Словаччини. У чому причина дефіциту, наскільки ситуація в енергосистемі критична, та чого чекати коли погода погіршуватиметься?

Українські підлітки гірше читають?

Міжнародне дослідження якості освіти PISA-2022 показало, що більше половини українських підлітків знають математику лише на базовому рівні. Подібна ситуація з читанням.

Про що можуть свідчити такі дані?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок: