 Битва за Чорне море виграна? Авдіївка, удари по енергетиці. НАЗК відкриває декларації

- Нічні і ранкові обстріли. Росія атаку ракетами
Уночі 8 грудня російські військові ракетами С-300 завдали шість ударів по Харкову. А вранці оголосили про ракетну загрозу.
Після паузи у 79 днів, російська армія запустила крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95МС, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. «Попередньо, біля 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, Саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години», – йдеться в повідомленні.
Що відомо?
- ЗСУ відбили 30 атак на Авдіївському напрямку
Авдіївка залишається однією із найгарячіших ділянок фронту. Обстріли там, попри зміну погоди, не вщухають, а в Американському інституті вивчення війни відзначають просування сил РФ на цьому напрямку. Деталі про обстановку на фронті.
- Україна розблокувала Чорне море. Сама?
Майже 7,5 млн тонн вантажів перевезли Чорноморським експортним коридором, який запустила Україна. Такі дані озвучив президент Зеленський у зверненні до лідерів G7.
Чи означає це те, що у морі стало спокійніше та безпечніше?
- З 10 грудня відкриють декларації держслужбовців?
До 10 грудня у НАЗК планують завершити усі роботи і знову відкрити доступ до декларацій українських чиновників. Зважаючи на безпекові виклики, агентство покаже не всі декларації.
Що треба знати про цей процес і чому відновлення декларування важливе?
- Електроенергії не вистачає?
Через дефіцит електроенергії Україна залучила аварійну допомогу з Румунії, Польщі, Словаччини. У чому причина дефіциту, наскільки ситуація в енергосистемі критична, та чого чекати коли погода погіршуватиметься?
Українські підлітки гірше читають?
Міжнародне дослідження якості освіти PISA-2022 показало, що більше половини українських підлітків знають математику лише на базовому рівні. Подібна ситуація з читанням.
Про що можуть свідчити такі дані?
Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:
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