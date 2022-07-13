Ракетні удари по Запоріжжю та Миколаївщині: яку мету переслідує Росія

Росія мститься за спалені склади боєприпасів?

Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю. Щонайменше дві крилаті ракети поцілили в одне з підприємств міста. Користувачі соцмереж публікують відео із Запоріжжя, на ньому видно як здіймається дим над містом. На місці події працюють рятувальники.

Попередньо відомо про сімох поранених, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Що в ці хвилини відбувається у Запоріжжі і які наслідки атаки? Розповість наша кореспондентка у Запоріжжі Євгенія Назарова.

Про це – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.

На Миколаївщині загинуло 5 цивільних

Російські війська обстріляли з артилерії Вітовський район Миколаївської області, повідомив радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Про це він заявив у Телеграмі, повідомляючи про обстріли області напередодні. «Був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло п’ятеро цивільних», – написав він.

За даними Тимошенка, станом на ранок 13 липня російські війська 28 разів обстріляли різні населені пункти Миколаївщини з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнали лікарня та житлові будинки.

Часів Яр – 46 загиблих

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по будинку у місті Часів Яр Донецької області зросла до 46-ти, повідомило у фейсбуці Головне управління ДСНС у Донецькій області.

«Вночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часовому Яру вилучено тіло ще однієї загиблої особи. Станом на 08:00 13 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів тіла 46 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб», – йдеться у повідомленні.

Усього 3 тисячі ракет

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні майже три тисячі ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників конференції «Азійське лідерство» в Сеулі.

«2 960 ракет станом на цей ранок – саме стільки встигла запустити Росія по наших містах. І головна мета ракет – цивільні об’єкти... Це – тактика. Тактика Росії, яка спрямована на те, щоб вигнати людей із наших міст і щоб кожен з українців відчував страх перед державою-терористом», – наголосив він.

Чому Росія обстрілює міста і села України? Про це і не тільки – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода.