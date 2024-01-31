Як вижити релокованому бізнесу? У Дніпрі відкрили перший шоурум переселенців

Перший шоурум релокованих бізнесів відкрили у Дніпрі. У приміщенні на центральному проспекті відтепер можна ознайомитися й придбати продукцію семи підприємств, які переїхали з Донецької та Луганської областей, а також Харкова. Організатори сподіваються, що в шоурумі підприємці, які втратили своє виробництво вдома, знайдуть собі нових клієнтів, а також налагодять контакти між собою.
Продукцію яких брендів можна побачити на виставці та перед якими викликами постають люди, які перевезли бізнес з «гарячих» точок, – у матеріалі проєкту «Ти як?».
«Будували бізнес – для себе, для своїх фахівців»
Фабрика Danshoes – це виробник взуття зі Слов'янська. У бізнесі, розповідає власниця релокованого підприємства Маріанна Даниленко, вони з чоловіком – понад півтора десятиліття. У рідному місті до великої війни мали справді велику триповерхову фабрику, де працювало кілька десятків працівників. Починали з чоловічого класичного взуття, далі почали виготовляти жіноче, дитяче й підліткове.
У перші дні повномасштабного вторгнення Маріанна поїхала за кордон, а її чоловік лишився в місті. Улітку 2022 року, коли окупанти стояли вже за 20-30 кілометрів від Слов’янська й місто перебувало під обстрілами, він зумів перевезти бізнес до Дніпра.
Обережно, майже вручну, заносили обладнання. А коли чоловік уже під обстрілами евакуйовував, то закидали його в машини абиякМаріанна Даниленко
«У нас було дуже багато обладнання, своя будівля, ми, як кажуть, будували бізнес – для себе, для своїх фахівців. Все було облаштовано для людей: альтанки з зоною відпочинку, душові, їдальня, ліфти, склади сировини, готової продукції. Ми модернізували бізнес, і буквально за рік до вторгнення закупили професійні машини. Нам їх налаштовували фахівці з Туреччини. Під ці машини збудували спеціально поверх. Обережно, майже вручну, заносили обладнання. А коли чоловік уже під обстрілами евакуйовував, то закидали його в машини абияк, щоб лиш встигнути. П’ятьма фурами вивозили. Остання машина їхала під обстрілами, поряд лягали касетні снаряди. І те, що мій чоловік тоді пережив, – він ніколи про це не розповідає», – каже жінка.
Зараз у підприємців у Дніпрі працює близько десятка співробітників. В однієї з типографій вони орендують менше приміщення – 400 квадратних метрів. Обсяги виробництва суттєво впали, не приховує власниця, зокрема – через припинення співпраці з Росією. Зараз реалізовують продукцію лише оптовим покупцям, за попереднім замовленням – в Україні, а також поштучно – за кордон, давнім клієнтам, які перебувають в евакуації.
Найскладніше зараз у їхньому бізнесі – брак оборотних коштів, говорить Маріанна. Левова частка з них пішла на релокацію, а також волонтерство. У перші місяці повномасштабної війни подружжя безплатно роздавало готове чоловіче взуття, яке могло підійти для бійців тероборони. Зараз вже вийшли на певний прибуток, говорить вона.
«Життя змінилося суттєво. Раніше у нас було все своє, а зараз у нас все – оренда. Але ми змогли підтягнути своїх фахівців: хто не виїхав за кордон, ми запропонували їм працювати з нами, в Дніпрі. У типографії ми облаштували для них кімнати, де можна жити. Дехто винаймає житло», – розповідає переселенка.
Підприємиця зазначає: зараз розробляють нові види продукції й оптимістично налаштовані на новий весняно-літній сезон.
«У Києві буде спеціалізована виставка, яка відбувається чотири рази на сезон. Готуємо нову колекцію, весна-літо – 2024. Туди з’їжджаються партнери з усієї країни й роблять нам замовлення – обирають моделі, розміри. Наші розробки – згідно з трендами сезону: наприклад, чоловічі кросівки «міський комфорт», замша, три види шкіри. Зараз все спрямовано на полегшення, на комфорт. У нас є модельєр, технолог, а ідеї всі мої», – каже Маріанна.
Свічки як мистецтво й бізнес
Виробники декоративних свічок Анастасія та Костянтин Свиридюки – переселенці з Харкова. Хлопець і дівчина жили у сумнозвісному районі Північна Салтівка, що з перших днів повномасштабної війни – під масованими обстрілами армії РФ. Ще там, удома, коли не було світла, пара виготовила свою першу свічку. Вони зібрали усі парафінові свічки в квартирі й сплавили в одну.
Виготовлення свічок виявилось захопливим і, переїхавши на Дніпропетровщину, подружжя не полишило свого хобі, а вирішило перетворити його на справу. Ставку зробили екологічно чисті ароматизовані свічки із соєвого воску. Бізнес пішов. Назва бренду – РS. А втім, зізнається Костянтин, приблизно через пів року роботи сталося «вигорання». Улітку 2023-го попит на продукцію впав, і вони з дружиною вже думали згортати підприємство. І все ж змогли продовжити.
Ми позакривали наші минулі колекції, розпродали частину сировини, аби вивільнити кошти. І почали робити новеКостянтин Свиридюк
Зараз в Анастасії та Костянтина з’явилося кілька нових продуктів, зокрема набори зі свічок з «квітучим папером», ароматичні саше, а також цікавинки для любителів папужок.
«Восени ми долучилися до спільноти релокованих бізнесів, збираємося і онлайн, і офлайн, беремо участь у заходах, де розповідають про ведення бізнесу, проводять консультації, ділимося досвідом. Це нас надихнуло на створення нових колекцій. Ми позакривали наші минулі колекції, розпродали частину сировини, аби вивільнити кошти. І почали робити нове. Перше – це наші наборчики: чотири мінісвічки, до яких ми вкладаємо «квітучий папір». Це папір з насінням, з якого можуть виростати квіти, – петунія, портулак, чорнобривці та мак. Це продукція українського виробника, ми змогли її інтегрувати в нашу. Ще один новий продукт – в колаборації з брендом кормів для папуг – підсвічники у вигляді папужки. Ми розробили самі дизайн, самі їх відливаємо з гіпсу. До такого підсвічника йде свічка без запаху. Це все орієнтовано на любителів папужок, є ціла спільнота таких людей», – каже Костянтин.
Шоурум у Дніпрі, де відтепер представлена їхня продукція, подружжя вважає гарною ідеєю. Потенційні покупці зможуть побачити на власні очі їхні підсвічники та свічки, а також оцінити аромати.
«У порівнянні з минулим роком у нас обсяги продажів збільшилися в кілька разів. Основна причина – ми беремо участь у ярмарках, адже наш продукт – це те, що люди хочуть відчувати фізично, понюхати, потримати в руках, тоді він захоплює. Шоурум – це перша наша «постійна» точка, перший наш вихід в офлайн у вигляді магазину, і це, ми сподіваємося, хороший майданчик для продажів», – говорить він.
Костянтин зізнається: виготовлення свічок не є єдиним джерелом прибутку родини, але все ж дозволяє заробляти певні кошти. Частину свого часу й ресурсів пара витрачає на доброчинність: за весь час подружжя виготовило й передало на фронт понад пів тисячі окопних свічок.
Що ще є в шоурумі та для чого він створений?
У виставковій залі Дніпра загалом представлено сім брендів релокованих бізнесів.
Більшість підприємств тут – з Донеччини й Луганщини, зокрема з Краматорська – promka.ua (базовий одяг на замовлення) та OONA (жіночий одяг), з Покровська – «Забой» (футболки та інший одяг з патріотичними слоганами), з Лисичанська – Be Easy (дитячий одяг). Є також два бренди з Харкова – Lady Winter (верхній одяг) та вже згаданий P.S. Candles (натуральні свічки).
Шоурум як майданчик, де виробники можуть представити свої продуктиОлена Кучерук
У шоурумі, кажуть організатори, можна не тільки побачити продукцію, але й познайомитись із власниками підприємцями, а бізнесменам встановити професійні зв’язки.
«Шоурум як майданчик, де виробники можуть представити свої продукти, запросити сюди своїх потенційних клієнтів, не на виробництво, а в затишне місце в Дніпрі, де можуть показати, що вони роблять, якої це якості, провести перемовини й таким чином розвивати свій бізнес й інтегруватися в місцеву громаду», – зазначила авторка ідеї створення виставки Олена Кучерук.
Кошти на оренду приміщення та його облаштування надав фонд «Східна Європа». Це – «пілотний» проєкт. Якщо він виявиться ефективним, надалі, каже Олена Кучерук, зможуть відкрити схожі шоуруми в інших містах.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
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Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
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Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
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6 червня 2023 року була повністю зруйнована гребля Каховського водосховища (перебувала під контролем російської армії із початку березня 2022 року, а у жовтні була замінована окупантами), що призвело до затоплення великої території, людських жертв, знищення сільгоспугідь, забруднення Дніпра і Чорного моря. Україна назвала це екоцидом.
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