Росія почала штурмувати Донбас з літаків: на що розраховує?

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню «Українська правда» повідомив, що 22 лютого на Донбасі армія Росії значно активізувала свою тактичну авіацію для штурмів позицій ЗСУ.

«Зокрема, це винищувачі, штурмовики та ударні вертольоти, які підтримують штурмові дії наземних окупаційних військ на окремих напрямках», – заявив речник повітряників.

А останні тижні Росія намагається розвинути наступ на східному фронті – від Куп'янська Харківської області до Вугледару Донецької – загалом, безрезультатно.

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Після окупації Соледару Росії так і не вдалося захопити жодного більш-менш великого населеного пункту, незважаючи на запеклі штурми.

На території України, за даними західних розвідок, вже зосереджено понад 300 тисяч російських військових, і незабаром їхня кількість сягне максимуму з тих, яких Кремль зміг мобілізувати та підготувати.

Західні ЗМІ раніше повідомляли, що Росія перекидає до кордону з Україною бойову авіацію. Пізніше російське видання «Важные истории» з посиланням на джерело у Міноборони РФ повідомило, що Росія вирішила масово застосовувати авіацію у війні з Україною – попри, як і раніше, сильну систему української ППО.

На що розраховує Росія, почавши широко застосовувати авіацію для штурму на Донбасі?

Коли російський наступ досягне піку – і який вигляд матимуть бойові дії потім, до контрнаступу України?

І чи вистачить у ЗСУ засобів, щоб знешкодити авіацію супротивника?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: