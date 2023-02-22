Росія почала штурмувати Донбас з літаків: на що розраховує?

- Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню «Українська правда» повідомив, що 22 лютого на Донбасі армія Росії значно активізувала свою тактичну авіацію для штурмів позицій ЗСУ.
- «Зокрема, це винищувачі, штурмовики та ударні вертольоти, які підтримують штурмові дії наземних окупаційних військ на окремих напрямках», – заявив речник повітряників.
- А останні тижні Росія намагається розвинути наступ на східному фронті – від Куп'янська Харківської області до Вугледару Донецької – загалом, безрезультатно.
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- Після окупації Соледару Росії так і не вдалося захопити жодного більш-менш великого населеного пункту, незважаючи на запеклі штурми.
- На території України, за даними західних розвідок, вже зосереджено понад 300 тисяч російських військових, і незабаром їхня кількість сягне максимуму з тих, яких Кремль зміг мобілізувати та підготувати.
- Західні ЗМІ раніше повідомляли, що Росія перекидає до кордону з Україною бойову авіацію. Пізніше російське видання «Важные истории» з посиланням на джерело у Міноборони РФ повідомило, що Росія вирішила масово застосовувати авіацію у війні з Україною – попри, як і раніше, сильну систему української ППО.
На що розраховує Росія, почавши широко застосовувати авіацію для штурму на Донбасі?
Коли російський наступ досягне піку – і який вигляд матимуть бойові дії потім, до контрнаступу України?
І чи вистачить у ЗСУ засобів, щоб знешкодити авіацію супротивника?
Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: