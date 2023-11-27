РФ заходить на околиці Авдіївки? Шторм: Одеса, Київ, Крим. Дрони і пожежі в Росії

Дрони проти дронів: новий етап війни

Російські сили удосконалюють «Шахеди». Їх перефарбували в чорний та використали матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал.

Чи вдається таким чином приховати дрони від української ППО?

Та як часто Росія може робити масовані атаки безпілотниками? Поговоримо з речником повітряних сил України.

Про це і не тільки – дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

Атаки безпілотників на Москву, Тулу, Смоленськ і Брянськ

У Росії горить Челябінський тракторний заводу де нібито виробляють двигуни для військової техніки. Тим часом російська влада заявляє про атаку безпілотників на Москву, Тулу, Смоленськ і Брянськ.

В українській розвідці неофіційно заявили, що це відповідь за масову атаку дронами на Київ. Яка мета атак та якої шкоди завдають вони країні-агресору?

Шторм вдарив по Україні: наслідки

Через негоду в Україні без електропостачання залишилося – близько 400 населених пунктів у десяти областях. На Одещині через хурделицю три пасажирські автобуси з’їхали у кювет та перекинулась вантажівка з зерном. В'їзд вантажівок до Києва зараз обмежений. Дітей відправляють на дистанційне навчання. Які наслідки негоди та яким областям готуватися?