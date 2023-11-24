Російська армія розтягує лінію фронту: чим це загрожує. Кадри бою з Авдіївки

Як довго ЗСУ зможуть утримувати Авдіївку?

Розпочалася третя хвиля штурмів армії РФ на місто, повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Авдіївський коксохімічний завод перетворився в руїну.

Бої за Авдіївку показав український режисер і боєць ЗСУ Олег Сенцов.

Що буде далі? Чи можливий вихід ЗСУ з міста? Скільки треба ще протриматися?

Як армія РФ розтягує лінію фронту?

Російська армія маневрує. Що відбувається з лінією фронту? Що задумала армія РФ на Куп’янському напрямку?

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Наступний: у намаганні дати хабар звинуватили депутата Лабазюка

Триває обрання запобіжних заходів через підозри народним депутатам. Цього разу суд визначався, чи арештовувати народного депутата групи «За майбутнє» Сергію Лабазюку. Йому, як і арештованому напередодні депутату від фракції «Слуги народу» Андрію Одарченку, НАБУ і САП повідомили йому про підозру у намаганні дати хабар. Яке політичне значення цих підозр?