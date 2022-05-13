Саміт США та країн Асоціації Південно-Cхідної Азії (ASEAN): обговорюють війну в Україні

У Вашингтоні триває дводенний саміт США та ASEAN. Серед питань, які обговорюють лідери країн Асоціації Південно-Cхідної Азії, і повномасштабна війна Росії проти України.

Лідери країн Південно-Cхідної Азії (ASEAN) зібралися у Вашингтоні разом із президентом США Байденом у «надзвичайний час у сучасній світовій історії», коли триває широкомасштабна війна в Європі, розв'язана Росією проти України.

Країни ASEAN є «важливими партнерами у висвітленні агресивних дій Росії і вторгнення до України, вони беруть участь у підтримці санкцій і, звичайно, їх виконують», – сказала речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє «Голос Америки».

Що Байден каже Азії?

Президент США Джо Байден, відкриваючи зустріч лідерів країн Південно-Східної Азії, пообіцяв витратити 150 мільйонів доларів на:

їхню інфраструктуру,

безпеку,

протидію пандемії

та на інші напрямки.

Байден запросив лідерів десятьох країн держав Південно-Східної Азії на вечерю у Білому домі, присвячену дводенному саміту.

Хоча російське вторгнення в Україну стоїть на порядку денному зустрічі, адміністрація Байдена сподівається, що цей захід покаже країнам ASEAN, що Вашингтон, як і раніше, сфокусований на Індо-Тихоокеанському регіоні та довгострокових викликах з боку Китаю.

Нові фінансові зобов'язання включають інвестиції в інфраструктуру у розмірі 40 мільйонів доларів, спрямовані на:

декарбонізацію енергетики регіону,

виділення 60 мільйонів доларів на безпеку на морі,

близько 15 мільйонів доларів на фінансування охорони здоров'я для раннього виявлення COVID-19 та інших респіраторних пандемій.

Додаткове фінансування допоможе країнам розробити закони про цифрову економіку та штучний інтелект.

Кого підтримає Азія?

США докладають зусиль, щоб сформувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Країни асоціації ASEAN зацікавлені в збереженні принципу захисту суверенітету менших країн, йдеться в матеріалі Washington Post, присвяченому саміту.

Ймовірно, США переконуватимуть учасників саміту видати заяву з осудом російського вторгнення та на підтримку санкцій, припускають у виданні.

Єдиний член організації, який запровадив санкції проти Росії – це Сінгапур, пише видання NPR.

Інодонезія та Філіппіни заявили, що не будуть запроваджувати санкції проти Росії, а В'єтнам, М'янма та Лаос традиційно залежать від Росії в постачанні зброї, зауважує видання.

Таїланд засудив вторгнення під час голосування в ООН, але також утримується від санкційної політики.

До складу ASEAN входять Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам. Для М'янми залишили порожній стілець на саміті, який представляв би на саміті місце цивільного уряду, скинутого під час військового перевороту.