Радіо Свобода Weekly: Завершення Sea Breeze та угорські гроші на українському Закарпатті

10 липня завершились мультинаціональні навчання Sea Breeze-2021

В Одесі 10 липня відбулася церемонія закриття навчань «Сі бриз-2021». «Наші кораблі пройшли понад 12 тисяч миль, водолази більше ніж 330 разів спускалися під воду, льотчики більше ніж 80 годин провели у повітрі, українські й американські морські піхотинці, військові Молдови та Грузії спільно відпрацьовували заходи на суходолі в трьох областях України. Це вкотре продемонструвало нашу спроможність виконувати спільні завдання за стандартами НАТО», – зазначив командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Відпустка-2021 і коронавірус: куди пускають українців

Курортний сезон – у розпалі. Але якщо торік українці орієнтувалися переважно на відпочинок удома, то зараз дедалі більше людей бронює закордонні подорожі й пакує валізи. Сприяє цьому і поступове відкриття для туристів популярних європейських курортів. Куди та на яких умовах нині пускають українських мандрівників і як змінюватиметься ситуація надалі? Читайте у матеріалі Радіо Свобода.

Про «диявола Росію», радикалізацію Лукашенка і чому Медведчук «не лох» – інтерв’ю з Євгеном Марчуком

Крим.Реалії поспілкувалися із четвертим прем’єр-міністром України, колишнім міністром оборони та секретарем РНБО, першим головою Служби безпеки України Євгеном Марчуком. Він каже, що знає, хто записував розмови Віктора Медведчука. Путін навряд чи відмовився від своєї ідеї-фікс – розколоти Україну по Дніпру, каже Марчук. Детальніше в інтерв’ю.

В МЗС зірвали чергову спробу Росії легалізувати анексію Криму

Міністерство закордонних справ зі спецслужбами України зірвали чергову спробу російської дезінформації щодо легалізації анексії Кримського півострова. Зокрема, з вебресурсів Міжурядової океанографічної комісії було вилучено згадку про організовану Росією конференції «Моря Росії» в Севастополі. Чому це важливо – читайте у новині.

«Орбан. Гроші. Закарпаття». Як угорський уряд вкладає мільярди в регіон і нарощує вплив в Україні

Ми всі щотижня чекаємо на свіжі розслідування програми «Схеми», і ось нова історія – як пов’язана влада Угорщини із життям на українському Закарпатті. Журналісти-розслідувачі зі Словаччини, Хорватії, Румунії, Сербії й Словенії об’єднались навколо великого проєкту Hungarian money, щоб дослідити природу та цілі угорських грошей, які вкладає уряд Віктора Орбана в грантові програми у прикордонних районах України.

Скандал через камінг-аут Melovin’а: у StarLightMedia пояснили, чому вчинок співака не потрапив в ефір

Український співак Melovin публічно підтримав ЛГБТ-спільноту та здійснив камінг-аут (добровільне оприлюднення своєї сексуальної орієнтації чи гендерної належності – ред.), у результаті чого спалахнув скандал. Що сталося? Розповідає Радіо Свобода.

80 років тому: найбільша танкова битва в районі Броди-Дубно-Луцьк

Найбільша танкова битва Другої світової війни відбулась не в районі так званої «Курської дуги» в 1943 році, а двома роками раніше у трикутнику Броди-Дубно-Луцьк. Тут зійшлося близько 3 тисяч радянських танків проти понад 700 німецьких. Червона армія мала доволі значну перевагу в танках – десь учетверо більше, ніж у Вермахту, – та попри це програла. Чому? Розповідає історик Андрій Харук, який спеціалізується на дослідженні військової техніки.

Парламентарі України, ЄС, Великої Британії та США закликають зупинити рейси з мігрантами до Білорусі

Голови комітетів закордонних справ парламентів низки європейських країн і Сполучених Штатів опублікували заяву щодо ситуації з мігрантами на білорусько-литовському кордоні. Автори заяви назвали дії офіційного Мінська «контрабандою людей».

В Україні зареєстрували вакцину Janssen виробництва Johnson & Johnson – на одну дозу

В Україні 2 липня зареєстрували для екстренного використання вакцину від коронавірусу Janssen виробництва Johnson & Johnson. Для повної імунізації цією вакциною достатньо однієї дози.

Модераторка від ОБСЄ закликала вилучити українських представників ОРДЛО з переговорів по Донбасу

Представник окремих районів Донецької області в українській делегації на переговорах по Донбасу Сергій Гармаш стверджує, що нова модераторка політичної підгрупи у ТКГ Сільві Берман закликала вилучити українських представників ОРДЛО з переговорів. Про це Гармаш заявив у ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Я сміюсь з Порошенка і Зеленського – Юрко Космина

Гість Суботнього інтерв’ю на Радіо Свобода – сатирик, поет, блогер Юрко Космина. За його власними словами, проклинають Космину і «порохоботи», і «зеленоботи», і «юлеботи», і «ватники». Блогер каже, що не збирається ставати «партійним» сатириком і «мочити» на олігархічних телеканалах супротивників власника.

У Києві встановили скульптуру для фестивалю «Burning Man». Наступного року її повезуть до США

У Києві біля Арки дружби народів встановили інсталяцію до проєкту Merman, який братиме участь у фестивалі Burning Man, що проходить у штаті Невада (США). Подивитися на скульптуру можна буде до 12 липня.