Буданов, Зеленський, Ахметов: війна завершується?

Днями голова Офісу президента України Кирило Буданов розповів, що президент Володимир Зеленський доручив спробувати завершити війну до зими.

За оцінками української влади і аналітиків, зараз на фронті наступає переломний момент. Обговорення термінів і шансів настання миру проходить на тлі ударів по Санкт-Петербургу. Саме туди на форум має приїхати російська еліта та російський керманич Володимир Путін.

Як це впливає на хід війни?

Час працює проти Росії?

Навіщо Росії потрібен Донбас?

Яким може бути мир?

Які сигнали внутрішній і зовнішній аудиторії подає Зеленський?

Що означають зустрічі Зеленського?

Зеленський піде на наступні президентські вибори?

Як вплинули на ситуацію корупційні скандали і «Міндічгейт»?

Чому «заговорив» Рінат Ахметов і як розшифрувати його тези про мир?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

«У західних дипломатів є це переконливе враження, що ми пройшли певну точку, де наша позиція зараз – перемовна, військова – на порядок сильніша, ніж вона була ще декілька місяців тому … З боку воно видніше», – зазначив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») Олег Рибачук, голова Центру спільних дій, ексвіцепрем'єр-міністр.

« У багатьох коментаторів, причому лояльних Путіну, відчуття катастрофи . Катастрофічні відчуття ... Влучні удари України по російському тилу, навіть по тих містах, де має перебувати Путін, це і ляпас особисто самому Путіну , такий військово-політичний ляпас, і в той же час демонстрація того, що Росія не перемагає в цій війні, скоріше навпаки, – зауважив політолог Володимир Фесенко. – Кардинальна зміна на фронті – вона відбувається ... І якщо влітку нинішні тенденції закріпляться, посиляться, от тоді точно, я думаю, що буде набагато більше передумов для початку реальних мирних переговорів. І тут вже потрібна буде більш активна роль американської адміністрації і навіть особисто Трампа».

2 червня речник російського президента Дмитро Пєсков назвав умовою «завершення до кінця доби» росційсько-української війни відмову України від територій, які прагне окупувати Росія.

1 червня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив спробувати припинити війну до зими. Очільник ОПУ наголосив, що Україна має достатні спроможності для досягнення цієї мети, хоча не виключив, що Росія може відмовитися від домовленостей. За його словами, що є реальні ознаки, що «підґрунтя для припинення бойових дій вже існує».

Ще раніше в інтерв’ю CBS News Зеленський заявив, що до початку зими потрібно знайти шлях для переговорів з РФ, але це залежить від тиску на Москву.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).